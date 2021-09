Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym poinformował Polsat News, że "odnawiamy procedury wyposażania kolejnych miejsc (na Stadionie Narodowym - red.), by móc przy piku zachorowań pomóc pacjentom".

- Warszawa jest dużą aglomeracją, jest nadal w czołówce zachorowań i jest sporo osób niezaszczepionych, a w tej fali te osoby będą ponosiły największe skutki niezaszczepienia - zauważył Zaczyński.

Kiedy zostanie otwarty szpital na Stadionie Narodowym?

- Przy tej zachorowalności Szpital Południowy jest wydolny, ale wiadomo, że ta liczba zakażonych będzie przybierała. Jeżeli nie da się skompensować liczby chorych i dojdzie do przeciążenia systemu ochrony zdrowia, to po to są szpitale tymczasowe, żeby jak najbardziej zapewnić bezpieczeństwo, nie tylko pacjentom z koronawirusem, ale także z innymi schorzeniami. Żeby nie było paraliżu ochrony zdrowia jak to miało miejsce we Włoszech, Indiach, czy w szczycie fali w Polsce - powiedział w Polsat News.

Dodał, że "teraz jesteśmy gotowi i myślę, że te szpitale tymczasowe na Mazowszu i w Polsce są również w podniesionym stanie gotowości".

"Wyposażamy kolejne miejsca"

Na Stadionie Narodowym przygotowywane są łóżka i sale dla pacjentów. - Sztab, który działał jest na nowo wskrzeszony i będziemy się przygotowywać, rozmieszczać ten sprzęt niezbędny i wyposażać na nowo te miejsca. Wszystkie przyrządy diagnostyczne i terapeutyczne są na miejscu. Trzeba je przesunąć na miejsce szpitalne z magazynów - przekazał Polsat News.

Na pytanie, kiedy szpital na Stadionie Narodowym miałby zostać otwarty, stwierdził, że "to wymaga decyzji sztabu zarządzania kryzysowego i wojewody". - Decyzji należy się spodziewać zawczasu - ostrzegł Artur Zaczyński.

Zapewnił, że są gotowi na ponowne otwarcie. Na pytanie, czy możliwe jest, aby pod koniec września szpital tymczasowy został otwarty, uznał, że "jeśli padnie decyzja, to będziemy potrzebowali około 1-2 tygodni na rekrutację i otwarcie". - Te decyzje będą podejmowane z dnia na dzień - zauważył Zaczyński.

Protest medyków utrudni rekrutację?

Zapytany o to, czy protest medyków i "białe miasteczko" nie spowoduje, że braknie rąk do pracy przy zwiększonej liczbie nowych zakażeń, uznał, że "wszyscy staną do walki, jak stanęli przy pierwszej, drugiej i trzeciej fali, kiedy zajdzie taka potrzeba".



Przypomniał, że "wtedy nikt się nie zastanawiał, ile kosztuje nas to wysiłku, wyrzeczeń, nieprzespanych nocy i ile zarobimy".

Artur Zaczyński podkreślił, że "pacjenci hospitalizowani na intensywnej terapii to pacjenci niezaszczepieni.

Co się teraz dzieje na Stadionie Narodowym

Zaczyński zapytany, co teraz się dzieje na Stadionie Narodowym po zamknięciu tymczasowego szpitala, odpowiedział, że "szpital został przetworzony w centrum szczepień populacyjnych".

- W miejscu gdzie były łóżka, teraz odbywają się szczepienia - dodał. - Mieliśmy przepustowość 7,5 tys. pacjentów dziennie, a teraz nie przekraczamy 500 osób - zauważył.

Szpital na Stadionie Narodowym

Z powodu pandemii koronawirusa, w październiku 2020 premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie, aby zorganizować w części biurowo-konferencyjnej Stadionu Narodowego szpital dla chorych na Covid-19.

Ostatni pacjent ze szpitala tymczasowego został wypisany w niedzielę 23 maja 2021 roku. W czasie otwarcia placówki, przez 200 dni, zostało tam przyjętych 2 tys. pacjentów zakażonych koronawirusem.

- Większość infrastruktury pozostanie, żeby być takim zabezpieczeniem, które - mamy nadzieję - że nie będzie wykorzystane - mówił w maju Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień.

