Tymczasowy Szpital Narodowy CSK MSWiA w Warszawie podkreślił jednocześnie, że wzrasta szybko liczba chorych na COVID-19 wymagających hospitalizacji. "W ciągu ostatnich 7 dni do Szpitala Narodowego w Warszawie przyjęto 113 pacjentów; w tym czasie wypisano 37 osób" – podał szpital.

Jak wyjaśniła placówka, aktualnie w Szpitalu Narodowym uruchomiane są cztery unity, tj. moduły, w ramach których możliwe jest zapewnienie opieki dla 166 osób. "Dalszy wzrost liczby pacjentów wymaga uruchamiania kolejnych unitów, a do ich obsługi niezbędne jest zwiększenie liczby personelu medycznego" – podkreślił szpital.

"Dlatego zespół CSK MSWiA już dziś apeluje do wszystkich osób zainteresowanych pracą w szpitalu tymczasowym o zgłaszanie gotowości do pełnienia dyżurów" – podkreślił szpital. Zaznaczył przy tym, że wszystkie zgłaszające się osoby są weryfikowane. "Szpital sprawdza czy dana osoba nie odchodzi ze swojej dotychczasowej placówki, a jeżeli traktuje szpital tymczasowy jako dodatkowe zajęcie, to czy ma zgodę szefa przełożonego z macierzystej placówki na dyżurowanie w Szpitalu Narodowym i czy zatrudnienie tej osoby w szpitalu tymczasowym nie osłabi ich potencjału" – poinformowała placówka.

Podział na "unity"

Szpital podkreśla także, że bardzo ważne, by zespół szpitala tymczasowego dysponował jak największą pulą personelu gotowego do stawienia się na dyżurze, ponieważ - jak wyjaśnia - zapewni to możliwość szybkiego uruchamiania kolejnych modułów, adekwatnie do potrzeb wynikających z sytuacji epidemiologicznej.

Tymczasowy Szpital Narodowy podzielony jest na moduły - czyli tzw. "unity". Każdy unit składa się z 28 łóżek i jednorazowo może w nim przebywać 28 pacjentów. Pracownicy Szpitala Narodowego pracują na 12 godzinnych zmianach w "systemie 3/3", co oznacza, że po trzech godzinach pracy w kombinezonie w strefie brudnej pracownik udaje się na trzygodzinny odpoczynek. Wtedy zastępuje go inny pracownik, a po kolejnych trzech godzinach znowu dochodzi do zamiany.

Jednym unitem, czyli 28 pacjentami, w każdym momencie opiekują się: jeden lekarz, 3-4 pielęgniarki oraz jeden opiekun medyczny. Jak wyjaśnił szpital, w praktyce oznacza to, że do zapewnienia pełnej opieki przez 12 godzin potrzebnych jest 2 lekarzy, 6-8 pielęgniarek oraz 2 opiekunów medycznych.

Według tej zasady, szpital zawarł ramowe umowy cywilnoprawne, które umożliwiają tworzenie zespołów niezbędnych do pracy. "Liczba personelu pracującego w danym momencie w szpitalu jest uzależniona od liczby uruchomionych unitów - uruchamianie kolejnych modułów wymagać będzie zwiększenia liczby personelu medycznego" – podał szpital.

Trwają szczepienia

Ponadto, w szpitalu tymczasowym zlokalizowany jest także punkt szczepień, w którym wykonywanych jest do 1000 szczepień dziennie. Jak podkreśla placówka, aby możliwe było zrealizowanie takiej liczby szczepień, niezbędne jest zapewnienie puli pracowników medycznych gotowych do stawienia się na dyżurze.

Zgodnie z informacją szpitala, do realizacji takiej liczby szczepień w ciągu jednego dnia potrzebnych jest: 7-8 lekarzy, 5-7 osób personelu pielęgniarskiego/ratowników, 6 osób personelu administracyjnego (rejestracja). Identycznie jak w przypadku personelu medycznego w szpitalu, podpisane umowy stanowią pulę pracowników, z którymi na bieżąco ustalane są dyżury w miarę ich dostępności oraz potrzeb punktu szczepień

dsk/ PAP