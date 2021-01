Linia "902" została utworzona, ponieważ odległość ze stacji metra Stadion Narodowy do punktu szczepień w Szpitalu Narodowym na tym stadionie wynosi ok. 1 km. To może być dużym wysiłkiem dla seniorów.

WTP Tak oznaczone są autobusy "902"

Autobusy pokonają trasę "902" w dwie minuty. Biegnie ona od stacji drugiej linii metra (dwa przystanki) przez specjalny przystanek "Punkt szczepień" do Ronda Waszyngtona. Chociaż linia dedykowana jest seniorom, będą mogli korzystać z niej wszyscy chętni.

Kursy od godz. 7 rano do 20

Autobusy będą kursowały we wszystkie dni tygodnia co 20 minut. Pierwszy odjazd ze stacji metra będzie o 7:20, a ostatni o 20:02. Z kolei w przeciwną stronę, spod Stadionu PGE Narodowego, pierwszy autobus odjedzie o 7:38, ostatni - 20:20.

WTP Schemat linii "902"

Przystanek przy metrze leży także w pobliżu stacji kolejowej Warszawa Stadion. Natomiast przeciwległą pętlę usytuowano nieopodal przystanków wielu innych linii autobusowych oraz tramwajowych. Pomocy pasażerom udzielą informatorzy ZTM.

WIDEO - Poseł Zbigniew Girzyński zawieszony w prawach członka PiS. "Nie zaszczepiłem się poza kolejnością Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ polsatnews.pl, PAP