Sejm odrzucił w czwartek wieczorem wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy. Za głosowało 214 posłów, przeciw było 233, a 2 się wstrzymało od głosu.

Wniosek o odwołanie Grzegorza Pudy złożyło w sierpniu PSL, podpisali się pod nim także posłowie Lewicy. We wniosku ludowcy podkreślili, że odkąd Puda został w październiku ubiegłego roku ministrem resortu rolnictwa "nie przygotowuje projektów legislacyjnych, nie prowadzi dialogu z rolnikami i z organizacjami rolniczymi".

Puda do opozycji: opieracie się na zmanipulowanych doniesieniach prasowych

Minister rolnictwa Grzegorz Puda brał udział w debacie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności dla niego.

Podkreślił, że wobec polskich rolników wszyscy mamy dług wdzięczności przede wszystkim za to, że zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Zwrócił uwagę, że mimo pandemii i w przeciwieństwie do innych państw UE, w Polsce żywności nie zabrakło i to jest wielkie osiągnięcie polskich rolników i powód do podziękowań.

Odnosząc się do wniosku o jego odwołanie powiedział, że "nie można nie odnieść wrażenia, że jedynym źródłem wiedzy, jaką czerpiecie na temat rolnictwa i działalności naszego resortu (rolnictwa - red.) jest kilka gazet i portali słynących od wielu lat z manipulacji". "Najważniejsze argumenty, stawiane jako zarzuty, są wprost kalką z tych portali, z tych gazet" - zaznaczył.

Puda przywołał przykład konferencji, na której premier jak i on sam wizytowali gospodarstwo, w którym nie było maszyn rolniczych należących do gospodarza i miały być one pożyczone. "Nikt z was nie sprawdził faktów" - podkreślił. Minister tłumaczył, że premier został przez opozycję zaatakowany niesłusznie. Wyjaśnił, że maszyny na tle których stali premier i on sam należały "w większości" do właściciela gospodarstwa. Puda przekonywał ponadto, że rolnik, którego odwiedzili, utrzymuje się także z wynajmu maszyn rolniczych. "Wyśmialiście i oskarżyliście tego gospodarza" - mówił do opozycji minister.

Szef MRiR odrzucił też zarzut, jakoby miałby nie spotykać się z rolnikami. Poinformował, że od kiedy objął urząd, doszło do ponad 330 spotkań z rolnikami i organizacjami rolniczymi.

Według Pudy rządy poprzedniej koalicji PO-PSL wyrządziły wiele szkód w rolnictwie i wciąż jest dużo pracy przy ich naprawie. Zarzucił opozycji, że dbała m.in. jedynie o rozwój dużych gospodarstw kosztem mniejszych. "Niszczy się łatwo - odbudowuje się dużo trudniej" - mówił minister rolnictwa.

Premier: to jest wielki wyrzut sumienia

Morawiecki powiedział, że "polska wieś, polskie rolnictwo to jest największy wyrzut sumienia partii, które odpowiadają za III RP, partii, które odpowiadają za tzw. transformację".

- To jest wielki wyrzut sumienia i dlatego rzeczywiście warto pokazać tę wielka różnicę pomiędzy tym, jak rolników traktowały partie III RP i jaką wielką wartość przykładamy do rolników, rolnictwa, do polskiej wsi my - PiS - mówił premier.

- Dla nas polska wieś jest nie tylko rezerwuarem ogromnych wartości, tradycji, wiary, kultury, to jest także bardzo nowoczesny sektor całej gospodarki narodowej. To jest nadzieja na eksport, to jest nasze bezpieczeństwo żywnościowe. I dlatego polskiej wsi bronimy i polskiej wsi wam nie oddamy z powrotem - zwracał się szef rządu do opozycji.

Bosak do Pudy: proszę ustąpić

- Działa pan w kontrze do interesów polskich rolników - ocenił Bosak podczas debaty nad odwołaniem ministra rolnictwa. Argumentował, że obóz rządzący nie zgłasza weta ws. Europejskiego Zielonego Ładu, a minister Puda "nic nie mówi w tej sprawie".

Jak podkreślił, skutkiem tego "ładu" będzie spadek produkcji rolnej w Polsce i "uzależnienie eksportowe". - A pan nic - mówił Bosak. Wspomniał także o popieraniu "na arenie unijnej" zakazu chowu klatkowego. - To, co popieracie, uderzy w polskiego rolnika. Wstyd. Proszę ustąpić - apelował poseł Konfederacji.

J.Mucha: pan nie służy rolnikom, tylko swojemu luksusowi

Joanna Mucha pytała Pudę, czy rzeczywiście "służy obywatelom". Przytoczyła przykłady tytułów prasowych, z których wynika, że minister rolnictwa "nie udziela wywiadów w prasie branżowej", albo, że "zniknął z pola widzenia", bądź nie wziął udziału w spotkaniach lekarzy weterynarii. Posłanka zarzuciła też ministrowi rolnictwa, że "ani razu nie zabrał w Sejmie głosu", a "raz zalogował się na komisji sejmowej". - Pan służy chyba wyłącznie swojemu własnemu luksusowi - podkreśliła Mucha.

Magdalena Sroka (Porozumienie) zarzuciła ministrowi rolnictwa nieskuteczną walkę z ASF i ptasią grypą, opóźnienia w szacowaniu szkód oraz niedoinwestowanie inspekcji weterynaryjnej. Według Sroki, niedostateczna jest także ochrona rodzimego rynku. Posłanka dodała, że "dobrym" ministrem był Jan Krzysztof Ardanowski, ale został wymieniony.

Poseł Paweł Szramka (Polskie Sprawy) przyznał, że pytał rolników o opinie na temat obecnego szefa resortu rolnictw, ale - jak relacjonował - "mają ogromną trudność". - Nie mają co panu zarzucić, bo nie wiedzą, czym pan się zajmuje - powiedział poseł. Apelował do ministra, aby "się pokazał, czy to na mównicy sejmowej, czy na komisji, czy bezpośrednio na spotkaniu z rolnikami" i im wytłumaczył. - Jeśli coś się dzieje w ministerstwie rolnictwa, warto, żeby rolnicy o tym wiedzieli - mówił Szramka.

Kosiniak-Kamysz: będziemy bronić prawa do wędkowania, do schabowego, do hodowli i do normalności

Kosiniak-Kamysz, który w imieniu klubu PSL-Koalicji Polskiej zabrał głos w debacie nad wotum nieufności wobec ministra Pudy przyznał, że w 125 latach historii PSL rządził z wieloma ugrupowaniami. - Bogu dzięki nie rządziliśmy z jedną partią - z PiS. I nie planujemy - oświadczył prezes PSL.

Dziwił się, że PiS oburza się na tradycję ZSL. - Wy się na ZSL oburzacie, a z wychowanków ZSL korzystacie - mówił, wymieniając komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego oraz Zbigniewa Kuźmiuka.

- My mamy trochę pretensje do Wojciechowskiego. Bo to czego się nauczył w ruchu ludowym szybko zapomniał. A dzisiaj jego mentorem jest kto? Sylwia Spurek. I chęć uczynienia z polskiej wsi skansenu" - podkreślił prezes PSL. - Będziemy bronić prawa do wędkowania, do schabowego i do normalności - oświadczył prezes PSL.

Jak podkreślił, to jest wotum nieufności nie tylko wobec ministra, którego tak naprawdę nie ma, ale wobec całej strategii PiS wobec rolnictwa. Wymienił, że nie ma Holdingu Spożywczego, ceny w sklepach rosną, ogniska ASF cały czas występują, a dziennie pada 109 gospodarstw hodujących trzodę chlewną.

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że "będziemy bronić prawa do wędkowania, do schabowego, do hodowli i do normalności".

Na ubezpieczenia rolników przeznaczono tylko 40 milionów zł, a "na propagandę w TVP - 2 miliardy" - zauważył Kosiniak-Kamysz. W 2020 roku sprzedano też trzy razy więcej ziemi niż w roku 2015 - ocenił.

Kulminacją tego wszystkiego, dodał prezes PSL, było to co zgłosił minister Puda będąc jeszcze posłem: "piątka dla zwierząt". "Trzeba odwołać nieobecnego gospodarza polskiej wsi, który abdykował i szkodzi polskiej wsi" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Lewica do Pudy: wieś płonie gniewem

Poseł Marcin Kulasek z Lewicy w swoim wystąpieniu zarzucał Pudzie, że kierowane przez niego ministerstwo nie potrafi sobie poradzić z rozprzestrzeniającą się ptasią grypą oraz afrykańskim pomorem świń (ASF). Zwrócił uwagę, że ognisk ASF w gospodarstwach rolnych jest już kilkadziesiąt z kolei ptasiej grypy 300.

Przedstawiciel Lewicy zarzucił ministerstwu, że w niedostateczny sposób pomaga finansowo rolnikom, którzy muszą walczyć z tymi zarazami. Podkreślił, że z uzyskanych przez niego informacji wynika, że pomoc rolnikom wypłacono jedynie w przypadku 82 ognisk ptasiej grypy. Dodawał, że zarezerwowane 200 mln zł dla hodowców tworzy chlewnej, to drobne w porównaniu do potrzeb.

Kulasek zarzucał Pudzie, że do tej pory nie powstały w BGK zapowiadane produkty bankowe skierowane do rolników. Wskazał ponadto, że resort nie zabezpieczył odpowiednich środków na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. "Środków zabrakło już w kwietniu" - zaznaczył.

Poseł wyliczał, że MRiRW nieskutecznie walczy również z kolejną suszą. Zwracając się do całego rządu powiedział, że mimo obietnic nic nie zrobiono z kwestią wyrównania dopłat bezpośrednich pomimo tego, że Polska ma własnego komisarza ds. rolnictwa. "Sprawa dopłat ani drgnęła" - zaznaczył.

Kulasek dodał, że Grzegorz Puda przyszedł do resortu rolnictwa, aby poprawić pozycję PiS wśród rolników po tzw. piątce dla zwierząt. "To się nie udało; wieś płonie gniewem" - mówił przedstawiciel Lewicy

KO negatywnie ocenia pracę ministra rolnictwa

Zwracając się do Pudy, Plocke mówił, że zanim został on ministrem rolnictwa już zaliczył porażkę. "Sztandarowym pana projektem była tzw. piątka dla zwierząt, która trafił do kosza. W kuluarach mówi się do dziś, że była to nagroda dla pana za obronę ważnego dla prezesa PiS projektu" - wskazał.

Przypomniał szefowi resortu rolnictwa, że w nowej perspektywie unijnego budżetu dla rolnictwa jest o 1,5 mld euro mniej niż w starej. "Nie zabiegał pan z komisarzem Wojciechowskim o to, żeby Polska miała tych środków więcej na rolnictwo w nowej perspektywie" - zaznaczył.

Dodał, że "szumnie" ogłaszany Polski Ład dla rolnictwa, to już szósty z kolei program dla rolnictwa, które ogłaszał rząd PiS. "Żaden nie został zrealizowany" - zaznaczył. "Na realizację Ładu nie macie środków poza unijnymi" - podkreślił.

Poseł KO przypomniał, że Puda zapowiedział rolnikom, że z KPO trafi na rolnictwo 20 proc. środków, "ale szybko się okazało, że środków jest 5 razy mniej"

Ocenił, że minister rolnictwa ma słabą pozycję w rządzie, skoro nie brał udziału w tworzeniu KPO i nie zabiegał o wyższe środki dla rolnictwa.

Plocke zapowiedział, że klub Koalicji Obywatelskiej negatywnie oceni działalność ministra rolnictwa i zagłosuje za jego odwołaniem.

Robert Telus (PiS): wniosek jest nietrafiony

Przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus (PiS) odparł wtedy, że wniosek jest nietrafiony - minister realizuje program pomocy poszkodowanym w związku z ASF i ogłasza Polski Ład dla rolnictwa.

Telus przedstawiając sprawozdanie komisji powiedział, że "ZSL z PZPR-em po raz kolejny pokazało, że razem działa". - Także PSL już działało z "tęczowymi" i z "czerwonymi" i z "pomarańczowymi". Z każdym działało, ale najbardziej was jednak drodzy państwo ciągnie do tego koloru czerwonego, do Lewicy, do PZPR-u - powiedział Telus do polityków PSL.

Jak zaznaczył, pod wnioskiem o odwołanie Pudy podpisało się około stu osób, a na komisję przyszło kilkanaście osób, w głosowaniu na komisji wzięło udział dziewięć osób. - Ten wniosek jest napisany na kolanie, wyssany z palca i jest tyko i wyłącznie hucpą polityczną - ocenił Telus.

Poseł PiS odpierał zarzuty pod adresem Pudy, że nie zostały zwiększone kwoty dopłat dla rolników. Wskazywał, że w nowej perspektywie unijnej będzie na polskie rolnictwo 34,5 mld euro, a to - jak mówił - więcej niż wynegocjowała opozycja za czasów swoich rządów.

Zarzucił PSL i opozycji, że "oszukiwali i okradali przez 15 lat polskiego rolnika". Telus podkreślił, że rząd przeznacza 1 mld 200 mln zł na przetwórstwo i odbudowuje je po poprzednikach.

"Nareszcie rolnicy mają szansę realizować marzenia"

Poseł PiS przekonywał również, że obecny rząd wielokrotnie zwiększył środki na walkę z ASF. Zarzucił też PSL, że za ich czasów wprowadzono embargo na polskie jabłka, a Władysław Kosiniak-Kamysz podniósł wiek emerytalny dla rolników.

Telus podkreślił, że rząd PiS odbudowuje inspekcję weterynaryjną oraz, że podniósł o 50 proc. emerytury rolnicze. Dodał, że PiS ocaliło polską ziemię przed wyprzedaniem.

Poseł Jerzy Małecki (PiS) zabierając głos w debacie ocenił, że od czasu, gdy rządzi PiS "nareszcie rolnicy mieszkańcy polskiej wsi mają szansę swe marzenia i ambicje realizować". Podkreślił, że PiS "zawsze szanowało pracę rolnika".

- Przede wszystkim przesunęliśmy polską wieś do centrum naszej polityki - dodał Małecki. - Po latach spychania problemów rolników, dziś są one w sercu polityki rządu zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim - zauważył poseł.

Według niego, we wniosku o odwołanie Pudy "najbardziej obłudna" jest "deklaracja o konieczności wprowadzenia cen gwarantowanych dla polskich rolników". - Skoro to takie proste, to czemu właściwie nie zrobiliście tego, jak rządziliście? - pytał Małecki, a następnie sam wyjaśnił, że to niemożliwe, "bo w ramach Unii Europejskiej takich rozwiązań nie wolno wprowadzić".

Zapewnił, że polski rolnik nie potrzebuje gwarancji ceny, ale "gwarancji opłacalności". - I tam gdzie nie pojawiają się nadzwyczajne trudności, jak ASF, grypa ptaków, czy ekstremalne warunki pogodowe, ta opłacalność dziś jest - ocenił poseł PiS. - Obiecaliśmy rolnikom, że polska wieś zyska należną im pozycję, i tego słowa dotrzymujemy - dodał.

