W poniedziałek szef MZ Adam Niedzielski powołał w resorcie nowego wiceministra, który zajmie się m.in. dialogiem społecznym. Został nim Piotr Bromber.

- Pieniądze w ochronie zdrowia są ważne, ale dyskusji nie można sprowadzać tylko do kwestii pieniędzy. Problemy z którymi się mierzymy na to wskazują m.in. ograniczona liczba personelu. (…) Obszar dialogu społecznego jest bardzo ważny. (…) Jesteśmy za tym, by rozmawiać z każdym, przy czym miejmy świadomość, że niczym złym jest się różnić. Jeżeli się różnimy, to też powinniśmy rozmawiać i do tego będziemy zachęcali stronę protestującą – mówił nowy wiceminister podczas konferencji prasowej.

bas/Polsat News