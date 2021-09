W Warszawie zaszczepiło się ponad 70 tys. dzieci w wieku 12-18 lat, a do akcji szczepień w szkołach zgłosiło się już kilka tys. uczniów - poinformował w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Musimy być przygotowani na czwartą falę pandemii, dlatego rozpoczęliśmy kolejny etap walki z COVID-19. W warszawskich szkołach organizujemy akcję szczepień dla uczniów w wieku 12-18 lat. Co ważne, razem z dziećmi zaszczepić się mogą także rodzice i nauczyciele" - przekazał na Twitterze prezydent stolicy.

W Warszawie zaszczepiło się ponad 70 tys. dzieci w wieku 12-18 lat, a do akcji szczepień w szkołach zgłosiło się już kilka tys. uczniów. Im więcej osób zaszczepionych, tym szybciej pokonamy pandemię. Szczepmy się – od tego zależy bezpieczeństwo i zdrowie nasze i naszych bliskich! — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 13, 2021



Jedyna szansa na uzyskanie zbiorowej odporności

"Niedawno rozpoczął się rok szkolny, wszyscy pragniemy, by toczył się on jak najdłużej w normalnym, stacjonarnym trybie" - podkreśliła natomiast we wpisie na Facebooku wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

"Dziś rozpoczynamy akcję związaną ze szczepieniami osób uprawnionych w warszawskich szkołach" - poinformowała. "Ponad 3000 osób zadeklarowało chęć zaszczepienia, to nie tylko młodzież i ich rodziny, ale również pracownicy szkoły" - dodała. Stwierdziła równocześnie, że szczepienia to jedyna szansa na uzyskanie zbiorowej odporności, a Miasto Stołeczne Warszawa cały czas szczepi wszystkich chętnych.

Plan szczepień w warszawskich szkołach

Miasto ma też zaplanowany harmonogram działań w warszawskich szkołach związanych ze szczepieniami. Jest on zgodny z wytycznym ministerstwa edukacji i nauki.

Od 1 do 5 września odbyły się w szkołach lekcje wychowawcze oraz spotkania informacyjne i edukacyjne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży. Od 6 do 12 września wychowawcy klas zbierali zgody na szczepienie uczniów, a akcja szczepień przeciw COVID-19 zaczęła się 13 września. Zakończy się 19 września.

Nastolatkowie będą szczepieni preparatami firmy Pfizer.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne m.in. dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Szczepione mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież od 12. roku życia. Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12. roku życia należy do ich opiekunów prawnych.

"Zobaczymy, jak ta akcja będzie przebiegała"

Pytany o akcję szczepień szef Ministerstwa Zdrowia stwierdził w trakcie konferencji prasowej: "Rzeczywiście rozpoczynamy akcję szczepień. Na razie będziemy patrzyli, ile jest zebranych deklaracji".

Zaznaczył, że nie ma jeszcze zbiorczej liczby, ile w skali kraju deklaracji złożyli rodzice, którzy chcą, by ich dzieci zostały zaszczepione w punktach szczepiennych w szkołach.

- Nie mniej jednak przypominam, że część dzieci - około 30 proc. - zaszczepiła się już w tym okresie przed rozpoczęciem roku szkolnego. A więc zobaczymy, jak ta akcja będzie przebiegała" - powiedział minister zdrowia.

- Jeżeli by się okazało, że ona nie jest powiedziałbym satysfakcjonująca z punktu widzenia obrony przed rozwojem epidemii, to oczywiście będziemy razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki prowadzili kampanię, akcję - te wszystkie środki zachęcające, bo cały czas opieramy się założeniu o dobrowolności szczepienia - dodał.

zma/PAP