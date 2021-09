Czy broda chroni przed skutkami uderzenia w twarz? (trochę). Czy politycy kradną więcej, kiedy są otyli? (wyraźnie). Czy nosorożce powinno się transportować do góry nogami? (tak najlepiej). Dlaczego przechodnie nie wpadają na siebie, kiedy idą ulicą? (to skomplikowane). Rozdano doroczne Ig Noble - nagrody z sympatią parodiujące najbardziej prestiżowe naukowe wyróżnienie.

"Jeśli nie dostałeś w tym roku Ig Nobla - a tym bardziej jeśli go dostałeś - życzę więcej szczęścia następnym razem". To słowa, którymi ceremonię rozdania nagród otwiera Mark Abrahams, mistrz ceremonii Ig Nobli. Nagroda przyznawana jest przez magazyn "Annals of Improbable Research" ("Kroniki Badań Nieprawdopodobnych").

Ig Noble 2021 rozdane

Podczas ceremonii, która odbyła się online, rozdano 10 wyróżnień naukowcom, ekonomistom i lekarzom z 24 krajów. Ig Noble określane bywają jako "antynoble" i opisywane jako parodia słynnego wyróżnienia, ale jest to uważane za krzywdzący stereotyp. Krótki opis nagrody mówi, że przyznawana jest ona za badania, które "najpierw bawią, a później każą pomyśleć". Są opisywane jako ceremonia na cześć nauki, która musi zapędzić się czasem w nieoczekiwane rejony, by zbadać ciekawe zjawiska i wzbogacić naszą wiedzę.

ZOBACZ: O Nagrodzie Nobla dowiedział się... przez domofon

Wśród tegorocznych badań z tej kategorii na wyróżnienie zasłużyły:

Przełomowe badania, zaprojektowane jako testowanie hipotezy ewolucji brody. Teza mówi, że zarost u mężczyzn miał służyć ochronie w walce . Chociaż Karol Darwin – sam krzaczaście brodaty - uważał, że zarost służy ozdobie i w efekcie budowaniu przewagi na rynku seksualnej wymiany, okazało się, że broda może też służyć ochronie. - Możemy potwierdzić, że stanowi ona pewną ochronę dla skóry i kości" - powiedział David Carrier, profesor biologii z Uniwersytetu w Utah. Jak dodał, pozostaje do sprawdzenia, czy broda nie ma także funkcji kamuflującej, utrudniając ocenę, w którą cześć twarzy przeciwnika celować.

. Chociaż Karol Darwin – sam krzaczaście brodaty - uważał, że zarost służy ozdobie i w efekcie budowaniu przewagi na rynku seksualnej wymiany, okazało się, że broda może też służyć ochronie. - Możemy potwierdzić, że stanowi ona pewną ochronę dla skóry i kości" - powiedział David Carrier, profesor biologii z Uniwersytetu w Utah. Jak dodał, pozostaje do sprawdzenia, czy broda nie ma także funkcji kamuflującej, utrudniając ocenę, w którą cześć twarzy przeciwnika celować. Ig Nobla z ekonomii otrzymał Pavlo Blavatskyy ze Szkoły Biznesu w Montpellier. Przy użyciu komputerowych technik analizy fotografii zbadał on zależność między otyłością polityków a poziomem korupcji w ich kraju. Posłużył się do tego celu frontalnymi fotografiami urzędników z krajów postsowieckich.

w ich kraju. Posłużył się do tego celu frontalnymi fotografiami urzędników z krajów postsowieckich. Nagrodę z fizyki przyznano za badanie, dlaczego piesi nie wpadają na siebie, kiedy chodzą . Badania te opublikowano na Uniwersytecie Cornella pod tytułem "Wzajemna antycypacja może przyczynić się do samoorganizacji w tłumach ludzi".

. Badania te opublikowano na Uniwersytecie Cornella pod tytułem "Wzajemna antycypacja może przyczynić się do samoorganizacji w tłumach ludzi". Co ciekawe, przyznano także nagrodę z kategorii "kinetyka" za pracę "Modelowanie i reprezentacja danych interakcji przechodniów w parach w oparciu o modele fizyczne", która wyjaśnia, dlaczego jednak przechodnie czasem na siebie wpadają .

. Przyznano też nagrodę w dziedzinie transportu za opracowanie bezpiecznej metody przewożenia nosorożców w powietrzu. W miejsce dotychczasowego wariantu "w hamaku" na boku zaproponowano, by wieszać, uśpione, je do góry nogami, co daje dobre efekty "oddechowe i metaboliczne".

w powietrzu. W miejsce dotychczasowego wariantu "w hamaku" na boku zaproponowano, by wieszać, uśpione, je do góry nogami, co daje dobre efekty "oddechowe i metaboliczne". Wyróżniono opracowanie skutecznej metody walki z karaluchami na okręcie podwodnym .

. Nagrodę w dziedzinie ekologii otrzymali naukowcy za badanie ekosystemów bakterii na gumach do żucia przyklejonych do ulicznego chodnika .

. Wyróżnioną biolożką została Susanne Shotz z Uniwersytetu w Lund za badanie kociego mruczenia i warknięć .

. Nagrodę w dziedzinie medycyny otrzymał Cem Bulut z kliniki SLK w Heilbronn w Niemczech. Wraz z grupą badaczy doszedł on do wniosku, że seks zakończony orgazmem zmniejsza ukrwienie błony śluzowej nosa. Badacz nabrał takich podejrzeń na podstawie "samoobserwacji", po czym rozpoczął badania na grupie wolontariuszy. Zostali oni przeszkoleni w zakresie mierzenia przepustowości swoich nosów, po czym zapisywali ją przed seksem, tuż po orgazmie i w określonych odstępach czasu po stosunku. Według wyników badań seks oczyszcza zatkany nos na minimum godzinę równie skutecznie co komercyjnie dostępne środki . Nie jest jeszcze jasne, który aspekt orgazmu – podniecenie, hormony czy wysiłek fizyczny - odpowiadają za efekt oczyszczający.

. Nie jest jeszcze jasne, który aspekt orgazmu – podniecenie, hormony czy wysiłek fizyczny - odpowiadają za efekt oczyszczający. Ostatnią kategorią jest chemia. Tu Ig Nobla otrzymał prof. Jonathan Williams z Instytutu Maxa Plancka za badanie zapachów, które wydziela z siebie kinowa publiczność w zależności od gatunku filmu. Okazało się m.in., że poziomy izoprenu zmieniają się bardzo podczas strasznych filmów, co pozwala na rozróżnienie różnych kategorii wiekowych filmów. - Teraz wiemy, że ludzie wysyłają sygnały w zależności od stanów emocjonalnych. Kluczowe pytanie to - czy inni ludzie odbierają te sygnały. Gdybyśmy byli w ciemności, a ja byłbym przerażony, czy mogłabyś o tym wiedzieć - opowiada Williams.

- Kiedy usłyszałem, że dostałem nagrodę, byłem nieco zdenerwowany - powiedział David Carrier (ten od brody). - Zastanawiałem się, czy ja chcę być laureatem tego wyróżnienia - wyjaśnił.

ZOBACZ: Ekonomiczny Nobel za teorię kontraktu

Jak informuje "The Guardian", po przebadaniu tego tematu doszedł do wniosku, że chce.

pdb/ml/The Guardian/polsatnews.pl