O Nagrodzie Nobla dowiedział się... przez domofon

Amerykańscy ekonomiści Paul Milgrom oraz Robert Wilson zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za 2020 rok za badania nad teorią aukcji - poinformowała w poniedziałek Królewska Szwedzka Akademia Nauk.

Ulepszyli akcje z korzyścią dla świata



Nagroda została przyznana za "ulepszenia teorii aukcji i wynalezienie nowych formatów aukcji, które przyniosły korzyści sprzedawcom, kupcom i podatnikom na całym świecie" - poinformowała Akademia.





