Prof. Andrzej Fal w programie "Gość Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od godz. 19:20

- Czwarta fala, czwarta zwyżka zachorowań najprawdopodobniej będzie. Taki jest rytm przebiegu pandemii. To nie jest powód do histerii tylko na przygotowanie i podjęcie pewnych kroków. Poluzowaliśmy, nie miejmy złudzeń. Przyjdzie taki moment, kiedy krok do tyłu będziemy musieli wykonać. Lepszej drogi niż szczepienie nie ma. Jeśli spojrzymy na historię ludzkości to jedyne zakończone pandemie były przez szybko wprowadzane szczepienia. Uważa się, szczepienia są największą zdobyczą nauki - ostrzegał prof. Fal dwa tygodnie temu.

Nowe przypadki

Mamy 86 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 7 osób, z czego 3 na COVID-19, a 4 z powodu chorób współistniejących. W ciągu doby wyzdrowiało 113 zakażonych. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 od początku pandemii wzrosła do 2 mln 880 tys. 755, a zmarłych do 75 tys. 159. W piątek resort zdrowia podawał, że zakażenie wykryto w ciągu doby u 76 osób, a zmarło 17 pacjentów.

Docierają jednak niepokojące informacje ze świata na temat rozwoju nowych wariantów koronawirusa, który może być bardziej odporny na szczepionki. W Polsce spada też dynamika szczepień.

