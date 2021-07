Zmiany dla wjeżdżających do Polski. Nowe przepisy

Podróżny przed wjazdem do Polski powinien wypełnić elektroniczną kartę lokalizacji, a jeśli nie będzie to możliwe, wówczas karty w wersji papierowej będzie zbierał personel w samolotach - poinformował wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, odnosząc się do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącej m.in. ograniczeń w czasie epidemii.