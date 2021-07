Mamy 86 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 7 osób, z czego 3 na COVID-19, a 4 z powodu chorób współistniejących. W ciągu doby wyzdrowiało 113 zakażonych. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 od początku pandemii wzrosła do 2 mln 880 tys. 755, a zmarłych do 75 tys. 159.

W piątek resort zdrowia podawał, że zakażenie wykryto w ciągu doby u 76 osób, a zmarło 17 pacjentów.

Tydzień temu w sobotę nowych potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 było 107. Zmarło 18 kolejnych osób chorych na COVID-19 z czego 13 miało choroby współistniejące.

Świętokrzyskie bez zakażeń

Nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: mazowieckiego (13), wielkopolskiego (13), śląskiego (8), małopolskiego (6), dolnośląskiego (5), lubelskiego (5), łódzkiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), podkarpackiego (4), warmińsko-mazurskiego (4), lubuskiego (3), opolskiego (3), podlaskiego (3), zachodniopomorskiego (3), pomorskiego (2), świętokrzyskiego (0).

5 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 2 mln 880 tys. 755.

Zmarło kolejnych siedmiu chorych

Resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych 7 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami nie żyją 4 osoby.

Liczba zmarłych od początku pandemii wzrosła do 75 tys. 159.

Zajętych 70 respiratorów

Ciężko chorzy na COVID-19 zajmowali w sobotę 450 łóżek spośród 6959 przygotowanych miejsc w szpitalach w całej Polsce.

Z kolei do respiratorów podłączonych było 70 osób. W całym kraju takich urządzeń przygotowanych jest 686.

Na kwarantannie przebywa 98 tys. 715 osób. W ciągu doby wyzdrowiało 113 zakażonych.

Resort zdrowia poinformował w sobotę, że dotąd od początku pandemii wyzdrowiało 2 mln 652 tys. 458 osób.

Nowe zasady przekraczania granic na Słowacji

Zmiany dla wjeżdżających cudzoziemców oraz Słowaków wracających z zagranicy w związku z koronawirusem wprowadzone na Słowacji spowodowały protesty na granicach. Osoby w pełni zaszczepione, dla których wprowadzono ułatwienia w podróży, to osoby, u których upłynęło 14 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. To samo dotyczy specyfików jednodawkowych. Osoby, które otrzymały tylko jedną dawkę, traktowane będą jako zaszczepione tylko do 9 sierpnia br. Później pierwsza dawka uznawana będzie tylko u ozdrowieńców.

Obowiązkowa jest minimum pięciodniowa kwarantanna dla wjeżdżających osób niezaszczepionych. Warunkiem wjazdu na Słowację jest także wypełnienie formularza on-line. Z tego obowiązku zwolnione są osoby poniżej 12 lat oraz osoby podróżujące przez Słowację tranzytem - podróżni wjeżdżający na Słowację w ramach tranzytu mają na przejazd 8 godzin i mogą zatrzymywać się tylko na stacjach benzynowych. Kierowcy muszą respektować trasy wyznaczonych korytarzy tranzytowych.

