Morawiecki: jesteśmy przeciwko centralizacji, opowiadamy się za silną rolą państw suwerennych w UE

W stolicy Słowenii odbywa się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii. Wśród tematów są kwestie z agendy UE dotyczące m.in. polityki klimatycznej, migracyjnej i azylowej. Słowenia 1 lipca przejęła przewodnictwo w Radzie UE.

- Jestem pełen przekonania, że ten plan, który pan premier Słowenii przedstawił dla UE na to najbliższe półrocze, to bardzo dobry plan, plan budowy odporności - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej szefów rządów. Podkreślił, że "dziś nasze kraje chronią obywateli, chronią miejsca pracy i robimy to bardzo skutecznie".

"Nasz handel to 300 mld euro"

- Dziś koncentrujemy się na odbudowie gospodarki, a punkt ciężkości w dużym stopniu przesuwa się do Europy Środkowej. Jeśli weźmiemy pięć naszych krajów razem i np. nasz handel z Niemcami, to blisko 300 mld euro - daleko więcej niż Chiny czy Stany Zjednoczone, Holandia albo Francja. Nasz eksport przez ostatnie 25 lat wzrósł kilkanaście razy - zaznaczył.

- Niestety też często słyszymy takie głosy, które powodują, że zastanawiamy się, czy jesteśmy tylko pionkami na jakiejś szachownicy europejskiej. Dlatego ten nasz głos podczas dyskusji o przyszłości Europy, tej dyskusji, która jest zainicjowana, musi wybrzmieć bardzo głośno - oświadczył Morawiecki.

- Jesteśmy przeciw centralizacji, centralizmowi. My wiemy doskonale, nasze państwa, co to jest taki nadmierny centralizm. Opowiadamy się za silną rolą państw suwerennych, jak najbliżej współpracujących ze sobą na polu gospodarczym - zaznaczył.

- Dziś doskonale wiemy też, że nasze miejsce na europejskim rynku, w europejskiej politycy nie jest w żadnym kącie. Nie chcemy być wciskani do kąta, tylko razem grać do jednej bramki, by Europa strategicznie stawała się silniejsza - podkreślił polski premier.

Zagrożenie wariantem Delta

Wymieniamy się doświadczeniami, ustalamy zasady ruchu transgranicznego i turystycznego, bo głównie z zachodu Europy - z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii - przybywa do krajów Grupy V4 bardzo dużo przypadków mutacji Delta koronawirusa - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Pytany podczas konferencji prasowej, jak postrzega możliwości współpracy w zwalczaniu pandemii COVID-19 i jej skutków m.in. wewnątrz państw Grupy V4, Morawiecki podkreślił, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej już wcześniej zdecydowano się powołać wspólną jednostkę, która "bardzo pomogła w szybkiej wymianie informacji oraz w konkretnych działaniach związanych z ograniczeniem wpływu pandemii".

- Dzisiaj także wymieniamy się doświadczeniami, ale również ustalamy razem zasady związane z ruchem transgranicznym, z ruchem turystycznym. Bo wiemy, że na przykład teraz, głównie z zachodu Europy - z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii - przybywa do naszych krajów bardzo dużo przypadków mutacji Delta - powiedział.

Morawiecki zaznaczył, że trzeba się z tym liczyć, ponieważ "ta mutacja bardzo szybko pozwala wirusowi przenosić się z człowieka na człowieka".

- Dlatego tutaj dmuchamy na zimne, opracowujemy plany, które przedstawiałem niedawno w Polsce razem z ministrem zdrowia (Adamem Niedzielskim) - powiedział premier.

Jak dodał, "jesteśmy w stałym kontakcie z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej, tak, żeby te ryzyka związane z czwartą falą, maksymalnie obniżyć i doprowadzić do zaszczepienia jak najszerszej populacji w naszych krajach".

Wiemy, że to jest najlepsza recepta na pozbycie się COVID-19 - podkreślił Morawiecki.

Viktor Orban cieszy się z prezydencji Słowenii

Możemy oczekiwać, że Słowenia będzie doskonałym przewodniczącym Rady UE; przed Wspólnotą bardzo ważne sześć miesięcy, UE musi się konfrontować m.in. z bardzo poważnymi pytaniami dotyczącymi migracji, odbudowy gospodarki i rozszerzenia - mówił w piątek w Lublanie premier Węgier Viktor Orban.

- Mamy szczęście, że w tych ciężkich, bardzo trudnych miesiącach akurat Słowenia przewodniczy Radzie UE, mamy też szczęście, że Janez Jansza jest premierem (Słowenii) - powiedział Orban.

Jak mówił, "możemy oczekiwać, że Słowenia będzie doskonałym przewodniczącym Rady i przyczyni się do odnowy gospodarki". Orban zaznaczył, że potrzebne są nowe inwestycje i rozszerzanie rynków pracy.

Szef rządu Węgier wskazywał też na znaczenie wzmocnienia UE i włączenia państw Bałkanów Zachodnich do wspólnoty europejskiej.

Premier Słowenii mówił że podczas spotkania przedyskutowano priorytety słoweńskiego przewodnictwa w Radzie UE. Wskazywał, że w ciągu najbliższych miesięcy dyskusja będzie dotyczyć m.in. przyszłości i ewentualnego rozszerzenia UE.

Jansza powiedział, że przed Wspólnotą stoją też wyzwania ustawodawcze, kwestia migracji oraz sprawa szczepień przeciw koronawirusowi. Podkreślił też znaczenie współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej i ustalania wspólnych priorytetów.

"Liczę że prezydencja Słowenii będzie skuteczna"

- Naszym głównym zadaniem jest przekonać wszystkich do zaszczepienia się przeciw COVID-19 - oświadczył Babisz. Dodał, że teraz mamy do czynienia z nową mutacją tego wirusa - Delta.

- Chcielibyśmy powrócić do normalności i przekonać wszystkich obywateli, że szczepienie jest jedynym rozwiązaniem dla pandemii. Nasz rząd będzie się poświęcał tym tematom - powiedział Babisz.

Premier Słowacji Eduard Heger zwrócił uwagę, że ważnym tematem podjętym podczas spotkania premierów była transformacja cyfrowa.

- Popieramy propozycję, tego byśmy współpracowali w tej dziedzinie w Grupie Wyszehradzkiej oraz ze Słowenią i tego by poświęcić się temu tematowi, jak zwiększyć nasze cybernetyczne bezpieczeństwo i walkę przeciwko dezinformacji - powiedział szef rządu Słowacji.

wys/PAP