Wchodząca w piątek do kin "Czarna Wdowa" to początek tzw. czwartej fazy filmów z serii opartej o świat komiksów Marvela. Jednak obraz ten nie jest zwykłym kinem akcji. Jak wyjaśniała dla Polsat News odtwórczyni głównej roli Scarlett Johansson, chodziło o pokazanie niezwykłych wartości.

Po wydarzeniach opisanych w "Kapitanie Ameryka: wojnie bohaterów" to Natasza Romanow, znana jako Czarna Wdowa, zmuszona jest stanąć do walki ze złoczyńcą zwanym Taskmasterem. To zarys fabuły najnowszego filmu, otwierającego czwartą fazę MCU – najlepiej zarabiającej serii filmowej w historii kina.

Kino superbohaterów: świat wokół nas

Superbohaterskie kino akcji ma dziś jednak więcej znaczeń, do czego odniosła się Scarlett Johansson w rozmowie z reporterką Polsat News Agnieszką Laskowską. - Było wiele różnych możliwości opowiedzenia tej historii - powiedziała aktorka. Wyjaśniła, że pierwsza wizja filmu miała nawiązywać klimatem do początków serii o przygodach Jamesa Bonda, a jedna bohaterka miała próbować pokonać drugą. Wtedy Johansson wzięła na siebie rolę producentki filmu.

- Zdałam sobie sprawę, że chcę oddać to, co dzieje się wokół nas. Jak wygląda sytuacja kobiet, które muszą się wzajemnie wspierać w obliczu systemowej opresji, jakiej doświadczają od setek lat. Musimy więc być swoimi sojusznikami, wyciągać się z bardzo trudnych sytuacji tak, byśmy mogły razem funkcjonować i się rozwijać - powiedziała Johansson. Dodała, że to mocne przesłanie nie wybrzmiało jeszcze w tym gatunku.

Wątki rodzinne "przemawiają do widzów"

Johansson podkreśliła, że producent ze strony Marvela Kevin Feige stawiał na wątki rodzinne. - Początkowo się temu sprzeciwiałam. Nie wyobrażałam sobie, jak miałoby to pasować do tego, o czym mówiłyśmy. Ale inni aktorzy wnieśli inny wymiar, który był poruszający, a stawka emocjonalna była wysoka. To nieoczekiwany aspekt filmu, który przemawia do widzów - powiedziała Johansson.

"Czarna Wdowa" ma polską premierę 9 lipca. Film Cate Shortland jest 24. z oficjalnej serii superbohaterskiej produkcji opartej na komiksach założonego w 1939 roku wydawnictwa Marvel.

