Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zatwierdziła w czwartek nową klasyfikację pigułek, która umożliwia wprowadzenie zmian w systemie ich sprzedaży. Teraz, by kupić te pigułki, wystarczy konsultacja z farmaceutą zamiast recepty od lekarza.

"Historyczna decyzja"

Decyzję tę określa się jako przełomową w 60-letniej historii doustnych środków antykoncepcyjnych na Wyspach. Pierwotnie mogły one być przepisane przez lekarza wyłącznie mężatkom. Teraz po raz pierwszy dostępne są nie tylko dla kobiet w każdej sytuacji życiowej, lecz także bez konieczności posiadania recepty.

Czysto progesteronowa pigułka może być brana bezpiecznie przez kobiety, które nie mogą zażywać estrogenu. Potocznie zwana jest ona minipigułką, mini-pill. Szefowa MHRA podkreśliła, ogłaszając decyzję, że farmaceuci mają niezbędne kompetencje do oceny, kiedy pigułka jest bezpieczna dla kobiety i potrafią pomóc dokonać świadomego wyboru.

- Konsultowaliśmy się z szerokim gronem osób, które umożliwiły nam podjęcie decyzji, by po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii dać kobietom dostęp do tej antykoncepcji bez recepty. Otrzymaliśmy wiele odpowiedzi w naszych konsultacjach, większość z nich wsparła to podejście - powiedziała June Raine.

"Wielkie zwycięstwo kobiet"

W pozytywnym tonie wyraża się o nim też Robbie Turner, dyrektor Royal Pharmaceutical Society, a dr Edward Morris, szef Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, opisał go jako "wielkie zwycięstwo dla kobiet i dziewcząt". - Jesteśmy szczęśliwi, że ci, którzy potrzebują doustnej pigułki opartej tylko na progesteronie, mogą teraz iść do apteki i dostać do niej dostęp bez recepty. Teraz kobiety i dziewczyny nie będą napotykać niepotrzebnych barier, sięgając po tę antykoncepcję - podkreślił.

Edward Morris dodał, że nawet przed pandemią wiele kobiet miało duże trudności w dostępie do podstawowej kobiecej służby zdrowia, co skutkowało wzrostem liczby niechcianych ciąż.

