Temat roli zadrzewień na temperaturę i pomoc w walce ze skutkami zmian klimatycznych wraca jak bumerang latem. Szczególnie, gdy upał zaczyna doskwierać w miastach.

"Zapłacimy za to wszyscy, gdy przyjdzie kryzys klimatyczny" - napisał dwa lata temu na Twitterze prezes Miasto Jest Nasze Jan Mencwel i opublikował zdjęcia "przed i po rewitalizacji" placów polskich miast. Akcja #betonoza rozprzestrzeniła się lawinowo. A kryzys klimatyczny już się dzieje.





- To betonowanie wynika chyba z braku edukacji i podstawowej wrażliwości wśród samorządowców, bo to oni podejmują decyzje. Myślę, że mieszkańcom wielu miast się to nie podoba, a mimo to ciągle takie pseudorewitalizacje są prowadzone. Przede wszystkim powinno się coś zmienić w głowach burmistrzów i prezydentów miast - stwierdził wtedy Mencwel z rozmowie z polsatnews.pl.

Miejska wyspa ciepła

- W miastach mamy do czynienia ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła - przypomina dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Agencji Nauk. Oczywistym jest, że powierzchnie betonowe czy asfaltowe nagrzewają się o wiele bardziej niż powierzchnie zielone. Chodniki latem osiągają nawet temperaturę 50 st. Celsjusza.

- Nocą powierzchnie betonowe czy asfaltowe oddają ciepło, przez co noce są trudniejsze dla mieszkańców, nie ochładza się, nie ma wytchnienia. A drzewa i tereny zielone zapobiegają nagrzewaniu się. No i przede wszystkim - pod drzewem nie usmażymy jajka - dodaje Szklarek, przypominając sytuację z końca czerwca, gdy nastolatek z Krzeszowic, by unaocznić urzędnikom problem betonozy, zrobił jajecznicę na płycie Rynku.

Łąki kwietne, skwery czy drzewa w mieście mogą pomóc w obniżeniu latem temperatury nawet o kilka stopni. Co można zrobić? Odpowiedź, choć prosta, nadal jest trudna do zrealizowania - rozbetonować place, stosować przepuszczalne powierzchnie. No i sadzić lub chronić te już posadzone drzewa.

- Drzewa poprzez transpirację wody z liści tworzą obszar lepszej wilgotności, powietrze nie jest tak suche - podkreśla dr Szklarek. - Do tego dochodzi retencja. Wystarczy podczas deszczu (ale bez burzy) stanąć pod drzewem i zobaczyć, jak długo po rozpoczęciu opadów z drzew skapuje woda. Wydaje nam się, że liście nie mogą dużo zretencjonować, tymczasem one zatrzymują wodę na swojej powierzchni, żeby się nawilżyć, zaś nadmiar wody spada po jakimś czasie - dodaje.

Gdzie ta susza?

Tymczasem od kilku lat Polskę nawiedzają coraz większe susze. Niektórzy mogą się dziwić - przecież mieliśmy mokrą zimę, potem mokrą wiosnę. - Deficyt wody zbudował się przez ostatnie kilka lat. Mokre zima i wiosna nie odbudowały tego niedoboru, który wykształcił się przez ostatnie kilka, może kilkanaście lat - wyjaśnia dr Szklarek.

POLSKA BETONIARNIA: w tym wątku wrzucam zdjęcia placów w polskich miastach, które zostały wybetonowane i wycięto z nich drzewa.



Aż się ciśnie na usta „coście... uczynili z tą krainą”... zapłacimy za to wszyscy, gdy przyjdzie #kryzysklimatyczny.



Na początek Włocławek. pic.twitter.com/Em1TrOvx6O — Jan Mencwel (@JanMencwel) June 11, 2019

- Ludzie często myślą: "skoro mam wodę w kranie, to nie ma żadnej suszy". Dopóki ceny żywności nie wzrosną, też nie odczuwamy skutków suszy. Susza nie jest jak powódź, która przychodzi nagle, szybko zalewa, straty można łatwo policzyć no i woda stosunkowo szybko opada. Susza natomiast jest rozciągnięta w czasie, długo się buduje i długo się z niej wychodzi - twierdzi ekohydrolog. - Od 2-3 lat w Polsce praktycznie co roku mamy suszę, mniejszą lub większą - mówi.

W wielu miejscach w kraju w okresie suszy pojawiają się coraz częściej informacje o spadkach ciśnienia wody, zwłaszcza wieczorami, gdy ludzie podlewają trawniki. Nie jest to raczej odczuwalne w dużych miastach. - Większość miast czerpie wodę wodociągową z głębokich ujęć, to zasoby wody, które powstawały setki, jeśli nie tysiące lat. Pobierając tę wodę, zabieramy rezerwuar pitny dla przyszłych pokoleń - wyjaśnia dr Sebastian Szklarek.

Jedne z najbardziej spektakularnych obrazów wywoływanych przez susze to zdjęcia wysychających rzek. - To bardzo przemawia do wyobraźni. Ludzie wypoczywają nad rzekami, widzą, że poziom w ostatnich latach się obniżył - twierdzi Szklarek.

Zalesianie terenów rolnych

Wyniki nowych badań podsuwają sposób na zmniejszenie ryzyka suszy latem. Według europejskich badaczy znacząco pomóc może sadzenie nowych lasów na terenach rolnych w Europie. Może to pomóc nie tylko w pochłanianiu CO2, ale również zwiększyć lokalne poziomy opadów. Badanie opublikowano w tym tygodniu w Nature Geoscience.

Szacuje się, że sadzenie nowych lasów na wszystkich dostępnych gruntach rolnych w Europie spowodowałoby wzrost opadów deszczu w okresie letnim średnio o 7,6 procent na całym kontynencie. W artykule badawczym autorzy twierdzą, że odkrycia pokazują, że sadzenie drzew "może odegrać kluczową rolę w przystosowaniu się do zwiększonego ryzyka letnich susz spowodowanych zmianami klimatu".

- Na pewno jest taka potrzeba (by sadzić nowe lasy na terenach rolnych - przyp. red.), bo przez intensywny rozwój rolnictwa i szukanie jak największego areału upraw straciliśmy wiele drzew z terenów rolniczych - uważa dr Sebastian Szklarek. I dodaje: - To powoduje szereg problemów związanych z suszą i wywiewaniem materii organicznej; występują zamiecie piaskowe, które obserwowaliśmy w poprzednich latach. To własnie efekt braku pokrywy drzewnej, drzew śródpolnych.

Więcej opadów zimowych

Jednak sadzenie nowych lasów w całej Europie spowodowałoby również, że niektóre regiony doświadczą więcej opadów zimowych - co oznacza, że "wszelkie wysiłki związane z sadzeniem drzew muszą być starannie zaplanowane" - twierdzi cytowany przez The Independent Ronny Meier, naukowiec z Politechniki w Zurychu i główny autor badania.

W badaniu wykorzystano modelowanie matematyczne, aby zbadać, w jaki sposób zmiany w zalesieniu wpływają na wzorce opadów w Europie. Ustalono, że przekształcanie gruntów rolnych w lasy powoduje wzrost lokalnych poziomów opadów.

Według dr Szklarka nie jest konieczne zalesianie całych pól. - Wystarczy zacząć od przywracania zadrzewień wzdłuż niewielkich cieków, pomiędzy polami czy też wzdłuż dróg. Zabezpieczy to przed pozbywaniem się wilgoci i poprawi mikroklimat - twierdzi Szklarek. I dodaje: - Należy zadbać o mikroobieg wody w pobliżu drzew, tego najbardziej teraz brakuje na obszarach rolniczych i to jest jeden z czynników, który powoduje, że te susze są jeszcze bardziej intensywne i bardziej odczuwalne.