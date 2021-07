"Można się dogadać i pójść po rozum do głowy". Komentarze polityków ws. wyboru RPO

- Bardzo się cieszę, że w końcu przy szóstym podejściu udało się wybrać w Sejmie takiego RPO, który zyskał uznanie większości. To bardzo dobra wiadomość, to znaczy, że przez Senat kandydatura prof. Wiącka przejdzie" - oceniła posłanka koła Polska 2050 Hanna Gill-Piątek.

Podkreśliła, że "my - jako Polska 2050 od początku mówiliśmy, że jest to kandydat apolityczny, kandydat, który jest kompetentny i ma doświadczenie w odpowiednich urzędach i organach, i którego popieramy".

Poseł koła Wojciech Maksymowicz dodał, że "cieszy się, że można się dogadać i pójść po rozum do głowy".

W czwartkowym głosowaniu za kandydaturą Wiącka opowiedziało się 380 posłów, przeciw było 3, a 43 wstrzymało się od głosu. Teraz wybór ten musi zostać zaakceptowany przez Senat.

Kropiwnicki: to naprawdę dobry wybór

- Cieszę się, że w końcu udało nam się porozumieć, że wysłuchaliście debat i zrozumieliście, że RPO jest po to, by stać na straży praw obywateli - powiedział poseł KO Robert Kropiwnicki przed sejmowym głosowaniem nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich.

PAP/Mateusz Marek Robert Kropiwnicki (KO) gratuluje prof. Marcinowi Wiąckowi wyboru na RPO przez Sejm

- To naprawdę dobry wybór. Cieszę się, że kandydatura prof. Marcina Wiącka zyskuje szerokie poparcie; my do tej kandydatury przekonaliśmy się już wcześniej - dodał Kropiwnicki. Wyraził nadzieję, że "również Senat wyrazi zgodę tę kandydaturę".

Poparcie dla prof. Wiącka od Lewicy

Poparcie dla prof. Marcina Wiącka wyraziła przed głosowaniem również Lewica. - Lewica zagłosuje za kandydaturą prof. Wiącka, który jest niezależnym specjalistą; prawnikiem, który w kwestii wolności i praw obywatelskich się specjalizuje od lat - podkreślił wiceszef klubu Krzysztof Śmiszek. - Mam nadzieję, że to będzie głosowanie po raz ostatni - podkreślił.

Posłanka Lewicy Katarzyna Ueberhan, zaznaczyła, że "w człowieku i ochronie jego godności odnajdujemy dziś nasze wartości, nasz naród i nasze państwo i rzecznika naszych praw". - Dlatego w imię tych wartości wybierzmy dziś wspólnie rzecznika naszych praw i wolności - dodała.

Gawkowski: Sejm wykazał się odpowiedzialnością

- Profesor Marcin Wiącek to postać, która będzie łączyła, a nie dzieliła, to osoba, która chce pracować społecznie i jasno mówi, że nie będzie mieszała się w spory polityczne. Sejm wykazał się dzisiaj odpowiedzialnością i że opozycja, i koalicja rządząca potrafiły powiedzieć "tak" dla profesor Wiącka" - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Szef klubu Lewicy po wyborze RPO przez Sejm powiedział dziennikarzom, że to ważny dzień dla polskiej demokracji i dla polskiego Sejmu. - Po wielu, wielu próbach i dziewięciu miesiącach udało się wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich - dodał.

Kosiniak-Kamysz: wybór prof. Wiącka to sukces obywatelski

W ocenie prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza wybór przez Sejm prof. Marcina Wiącka na RPO, to sukces obywatelski. - Jest Rzecznik wybrany przez Sejm, teraz musi zostać zaakceptowany przez Senat - mam nadzieję, że to szybko nastąpi i zakończymy poważny kryzys konstytucyjny - mówił.

Kosiniak-Kamysz ocenił wybór prof. Wiącka jako "sukces obywatelski". - To jest sprawa kluczowa, żeby obywatele mieli poczucie, że jest taka osoba w państwie, jest taki urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, który gwarantuje, że jak będzie w kłopocie ktoś z nas, ktoś z obywateli Rzeczypospolitej - ma się do kogo zwrócić - zaznaczył.

- Udało się to uzyskać w szóstej próbie, udało się to zrobić ze strony wszystkich sił politycznych - za co bym bardzo chciał podziękować - dodał.

Kosiniak-Kamysz o decyzji Senatu: mam nadzieję, że to szybko nastąpi i zakończymy poważny kryzys konstytucyjny

- Jest Rzecznik wybrany przez Sejm, teraz musi zostać zaakceptowany przez Senat - mam nadzieję, że to szybko nastąpi i zakończymy poważny kryzys konstytucyjny" - ocenił prezes PSL. - Wszystkim, którzy do tego doprowadzili, bardzo, bardzo serdecznie dziękuje, bo to nie jest łatwe w tak podzielonym parlamencie, w tak skłóconej atmosferze, doprowadzić do porozumienia i zagłosowania 380 posłów za - podkreślił lider ludowców.

PAP/Mateusz Marek Władysław Kosiniak-Kamysz komentujący wybór nowego RPO w Sejmie

Pytany, czy po głosowaniu ws. RPO ma osobistą satysfakcję, Kosiniak-Kamysz odpowiedział: "Mam, oczywiście". - Dążyliśmy do tego. Staraliśmy się cały czas szukać najlepszej osoby. Było kilka prób, ale byliśmy uparci, uparcie dążyliśmy do celu, żeby nie odpuścić, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich był wybrany w trybie konstytucyjnym i to się udało - mówił.

"Nie doszło do jakiegoś dealu"

Kosiniak-Kamysz zdementował informację, że doszło do jakiegoś "dealu" z PiS ws. głosowania PSL w Senacie za kandydatem na prezesa IPN.

- Ugraliśmy wszyscy. Tu nie ma takiego uczucia, że ktoś zwyciężył nad kimś, czy ktoś został pokonany. To jest sztuka kompromisu. Kompromis nigdy nie daje pełnych satysfakcji, ale daje możliwość pójścia do przodu, to się udało. Tutaj wygrali obywatele, a my, politycy, pokazaliśmy, że w tak skłóconej rzeczywistości jednak potrafimy i to jest dobry sygnał - powiedział prezes PSL.

Sejm powołał w czwartek prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby mógł on objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Do tej pory parlament pięciokrotnie bezskutecznie próbował wybrać następcę Adama Bodnara.

