- Obowiązkiem sejmu i senatu jest wyłonienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jesteśmy tu wspólnie, z różnych środowisk politycznych. Jest Koalicja Obywatelska z przewodniczącym Borysem Budką, Polska 2050 z Hanną Gill-Piątek, Lewica z Krzysztofem Gawkowskim, jest przedstawiciel koła Polskie Sprawy Paweł Szramka, jesteśmy my z Elżbietą Bieńczycką z Koalicji Polskiej. Wystawiamy dzisiaj apolitycznego, ponadpartyjnego, akademickiego kandydata. Przed państwem profesor Marcin Wiącek - tymi słowami Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił kandydata opozycji na RPO. - To ostatnia szansa, by wyłonić na podstawie Konstytucji Rzecznika Praw Obywatelskich - dodał.

Marcin Wiącek wspólnym kandydatem opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich

Jak podkreślił, Wiącek nie jest związany z żadnym stronnictwem politycznym ani partyjnym. - Ma ponad sto publikacji, ma swoje doświadczenie mimo młodego wieku i ma gotowość do podjęcia się funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie reprezentanta poglądów jakiejkolwiek formacji politycznej - powiedział lider PSL.

WIDEO: Opozycja prezentuje kandydaturę Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich

Podziękował też wszystkim, którzy podpisali się pod kandydaturą, "również tym, którzy podpisali się ze strony Porozumienia, ze strony posłów niezależnych, jak pan poseł Kołakowski, ze strony tych, którzy są posłami niezrzeszonymi, jak Ireneusz Raś".

- Cieszę się, że ta współpraca ugrupowań opozycyjnych nabiera konkretnego kształtu, że podpisaliśmy się wspólnie pod najlepszym z najlepszych. Jestem przekonany, że to dobry sygnał, że potrafimy rozmawiać i w chwilach próby ponad wszystkimi podziałami wyłonić takie osoby - powiedział Borys Budka.

Naszym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich jest prof. Marcin Wiącek. Wiem, że jego wybór to gwarancja niezależności i apolityczności. Wiem, że w każdej sprawie stanie po stronie obywateli, zawsze stanie w obronie ich praw.



Wysoka Izbo, odwagi 💪

Profesorze, powodzenia 🤝 pic.twitter.com/kanMUQfVuA — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 27, 2021

- Musimy dzisiaj wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, bo w przeciwnym razie PiS wybierze go sobie sam i nie będziemy mieli nic do powiedzenia - zakończył wystapienia liderów ugrupowań Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy.

Marcin Wiącek: czułem powiew niezależności

- Całe swoje życie zawodowe poświęciłem pracy na rzecz władzy sądowniczej. Pracowałem przez kilka lat w Trybunale Konstytucyjnym, a od kilkunastu lat pracuję w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Całe życie czułem powiew niezależności, dlatego nigdy nie podejmowałem innej pracy niż naukowa i ekspercka - powiedział Wiącek.

Powiedział, że jeśli chodzi o wizję pracy Rzecznika Praw Obywatelskich, istnieją dla niego dwie podstawowe przesłanki konstytucyjne. - Moim credo, jeśli zostanę powołany, będzie przede wszystkim art. 30 Konstytucji, który mówi o godności człowieka, prawa do szczęścia, do aktywności społecznej, do szacunku. Jest nim również preambuła Konstytucji, która mówi, że każdy ma taką samą godność niezależnie od tego, jaki ma świadomość, czy wierzy w Boga, niezależnie od poglądów politycznych - powiedział.

Marcin Wiącek, Marek Konopczyński i Lidia Staroń kandydatami na RPO

Prof. Marcin Wiącek jest kandydatem, którego pierwszy zaproponował klub PSL, choć jeszcze nie ma on oficjalnego poparcia tego klubu. Niewykluczone, że poprą go inne kluby opozycyjne. W czwartek odbyła się wspólna konferencja prasowa przedstawicieli kilku klubów w tej sprawie.

Oficjalną kandydatką PiS na rzecznika praw obywatelskich jest Lidia Staroń. Jeżeli Konfederacja poprze Marcina Wiącka, ma on duże szanse na zwycięstwo w sejmowym głosowaniu.

Prof. Marcin Wiącek od 2009 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

