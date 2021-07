Ksiądz skazany za pedofilię. Trafi na dziewięć lat do więzienia

Proces w Sądzie Rejonowym w Kielcach toczył się z wyłączoną jawnością z uwagi na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych dzieci.

Prokuratura przedstawiła duchownemu cztery zarzuty. Pierwszy z nich dotyczył seksualnego wykorzystania małoletniego poniżej 15. roku życia i udzielenia mu w zamian korzyści majątkowej oraz obietnicy takiej korzyści.

Drugi zarzut był związany z takim samym czynem popełnionym wobec innego małoletniego poniżej lat 15, któremu oskarżony dodatkowo miał prezentować treści pornograficzne.

Inne zarzuty

Krzysztof S. była także oskarżony o posiadania treści pornograficznych m.in. z udziałem małoletnich oraz o utrwalenie treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

Tomasz Durlej, rzecznik Sąd Rejonowy w Kielcach, poinformował w środę, że za wszystkie czyny sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną dziewięciu lat więzienia.

- Sąd zdecydował też o zakazie kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych na okres do 10 lat. Orzekł również środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu związanego z wychowaniem małoletnich, kształceniem ich i opieką nad nimi na 10 lat – poinformował sędzia Durlej.

Musi zapłacić

Dodatkowo ksiądz musi zapłacić na rzecz pokrzywdzonych 108 tys. zł zadośćuczynienia, a także pokryć 10 tys. zł kosztów procesu. "Sąd zdecydował też o przepadku trzech telefonów komórkowych i dwóch komputerów, na których znajdowały się treści pornograficzne" – dodał.

Śledczy ustalili, że do przestępstw dochodziło od 2017 r. na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. W czerwca ubiegłego roku mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód. Krzysztof S. przyznał się tylko do zarzutu posiadania pornografii.

Wyrok nie jest prawomocny.

