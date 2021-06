Od połowy lipca 2018 roku do końca 2020 roku w diecezjach i zakonach męskich zgłoszono kolejnych 368 spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne - przekazał w piątek Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Wcześniejsze dane z 28 lat mówiły o 382 zgłoszeniach przypadków wykorzystywania seksualnego przez duchownych.

Abp Polak wziął udział w prezentacji najnowszych danych statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce, która odbyła się w poniedziałek w siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie.

Jak zaznaczył prymas, zaprezentowane dane "nie wyrażają pełni dramatu wykorzystania seksualnego małoletnich, których dopuścili się niektórzy duchowni". Dodał, że "wciąż nie wszyscy zdecydowali się mówić o swojej krzywdzie i dokonać takiego zgłoszenia".

- Po pierwsze są to dane statystyczne, suche liczby, które przecież nie są w stanie wyrazić cierpienia pojedynczych osób w ten sposób skrzywdzonych. Po drugie zaprezentujemy dane, które są wynikiem zgłoszeń dokonanych we wszystkich diecezjach i męskich zgromadzeniach zakonnych od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. - mówił prymas.

"Proszę o przebaczenie"

- Jesteśmy wdzięczni i pełni szacunku dla osób, które zdecydowały się opowiedzieć - zaznaczył. dodał, że takie osoby "pomagają w oczyszczeniu kościoła".

Prymas Polski zwrócił się do osób skrzywdzonych, "prosząc o przebaczenie". - Jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży chciałbym zwrócić się do osób skrzywdzonych i do wszystkich zgorszonych złem w Kościele jeszcze raz prosząc o przebaczenie - mówił.

- Kościół nie bez oporów, ale jednak, nawraca się i zmienia w tym względzie - przyznał. Prymas dodał, że Kościół przyjmuje także zgłoszenia, których prawo państwowe nie obejmuje i te sprawy "sądzone są wedle prawa kanonicznego".

Podczas konferencji przekazano, że połowa zgłoszeń została złożona przez pokrzywdzonych osobiście, było to 48 proc. zgłoszeń , 2 proc. osób dokonało zgłoszenia przez pełnomocników.

368 zgłoszeń

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich 368 zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, z czego 300 w diecezjach oraz 68 w zakonach - wynika z "kwerendy dotyczącej wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz niektórych profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce".

Dane dotyczą zgłoszeń z okresu od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2020. Najstarsze zgłoszone w tym czasie zdarzenie dotyczy 1958 roku, najnowsze - 2020.

Ponad połowa zgłoszeń - 186 - jest w trakcie badania, z kolei 144 (39 proc.) zarzuty uznano za potwierdzone lub uwiarygodnione na etapie wstępnym lub przez Kongregację Nauki Wiary.

38 zgłoszeń czyli 10 proc. uznano za niewiarygodne i odrzucono.

Lawinowy wzrost

13 - tyle średnio rocznie zgłaszano przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych w ciągu ponad 28 latach. Od lipca 2018 roku ta statystyka jest diametralnie inna - rocznie przybywa aż 147 nowych przypadków. To ponad jedenastokrotny wzrost liczby zgłoszeń. Z przedstawionych danych wynika, że w ciągu 2,5 roku zgłoszono niewiele mniej przypadków niż wcześniej w ciągu ponad 28 lat. Od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich.

laf/Interia/Polsat News