Donald Tusk spotkał się z liderami Koalicji Obywatelskiej. "Zespół jest zbudowany"

- Nie mam do nikogo zastrzeżeń i uwag, nie ma nagłych potrzeb jeśli chodzi o roszady personalne - mówił dziennikarzom przed Sejmem Donald Tusk. We wtorek przed południem rozpoczęły się konsultacje byłego premiera z liderami ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską.

Nowy przewodniczący PO ma rozmawiał indywidualnie z liderem Nowoczesnej Adamem Szłapką, szefową Inicjatywy Polska Barbarą Nowacką oraz szefami Zielonych Małgorzatą Tracz i Wojciechem Kubalewskim.

Pierwsza w siedzibie PO przy ulicy Wiejskiej pojawiła się liderka iPL Barbara Nowacka. Tusk pomiędzy spotkaniami z liderami KO ma się też spotkać z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Nowy lider PO a Koalicja Obywatelska

Tusk pytany w niedzielę o swój stosunek do Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że powinna ona nadal funkcjonować. Jak zaznaczył, KO "miała i ma bardzo poważną misję do zrealizowania" w polskiej polityce. - Najbardziej pozytywnym scenariuszem dla Polki jest budowanie takiej siły politycznej, która stworzy rzeczywistego konkurenta dla dziś rządzących, zdolnego do wygrania wyborów - powiedział. Jak dodał, spotka się ze wszystkimi partnerami w ramach KO, a także z klubem parlamentarnym KO. - Moją intencją jest, żeby uzyskać (w KO) nową energię i pomysły na współpracę - mówił nowy szef PO.

Także liderzy ugrupowań tworzących KO pozytywnie wypowiadali się o powrocie Tuska. - Jeżeli Platforma chce wzmocnić opozycję i zwiększyć jej przyciąganie, a tak odczytuję deklaracje Donalda Tuska, to pierwszym krokiem powinno być wzmocnienie Koalicji Obywatelskiej - ocenił lider Nowoczesnej Adam Szłapka.

- Mam wrażenie, że wraz z przyjściem Tuska we wszystkich wstąpiła nowa energia, więc oceniam to bardzo pozytywnie - mówiła Małgorzata Tracz.

Jednak w niektórych komentarzach wskazuje się, że powrót Tuska oznacza skręt PO w prawo, co może nie do końca podobać się uczestnikom KO, bliższym wrażliwości lewicowej.

WIDEO - Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zakupu maseczek i respiratorów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/PAP/Polsatnews.pl