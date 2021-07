Donald Tusk w Szczecinie: nie ma we mnie potrzeby odwetu, tylko ogromna wola zwycięstwa

- Bardzo dziękuję wszystkim w Szczecinie i w Goleniowie za miłe przyjęcie. To bardzo ważny i potrzebny zastrzyk dobrej energii i optymizmu, na początek tego wielkiego przedsięwzięcia - powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk na początku wystąpienia podziękował Bartoszowi Arłukowiczowi za ustąpienie z funkcji wiceprzewodniczącego PO. - Bardzo chciałbym podziękować Bartoszowi Arłukowiczowi za jego wyobraźnię polityczną, dzięki jego decyzji o ustąpieniu z funkcji wiceprzewodniczącego. Cała ta skomplikowana sytuacja wymagała dobrej woli wszystkich moich partnerek i partnerów z PO. Ona się powiodła - powiedział Tusk.

- Drogi Bartku, będę o tym pamiętał do końca życia - dodał.

"Byłem poruszony ludźmi, którzy przez te trudne lata postanowili walczyć o godność, o sens"

- Obserwowałem to z oddali, spotykałem się z tymi ludźmi, kiedy byłem w Polsce. Byłem poruszony ludźmi, którzy przez te trudne lata postanowili walczyć o godność, o sens. O polityczny ład i moralność w Polsce - o wolne sądy, o Konstytucję. Wielkie uznanie dla ludzi, którzy maszerowali w Komitecie Obrony Demokracji, dla Wolnych Sądów, dla Obywateli RP, dla Akcji Demokracji, dla Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Mógłbym tak wymieniać bardzo długo - powiedział Tusk.

- Czasami przy zwątpieniu wielu ludzi, wy utrzymaliście wiarę wielu Polaków i Europy, że Polska nie przeszła na ciemną stronę mocy - dodał.

Donald Tusk nawiązał w trakcie wystąpienia do dużej, jego zdaniem, roli obywatelskich inicjatyw. - Ci, którzy walczą o Konstytucję i sądy, nie mają barw partyjnych. To jest w interesie wszystkich Polaków bez wyjątku. Nawet jeżeli ta władza tego nie rozumie - praworządność, rządy prawa, niezawisłe sądy, niezależna prokuratura - jest także w ich interesie. Jeśli tego nie rozumieją dzisiaj, będą to rozumieli za 2, 3 lata. Jak ważne jest, aby sądy i prokuratura, były niezależne od władzy politycznej - stwierdził.

"Niektórzy nie umieją odróżnić woli zwycięstwa od żądzy odwetu"

Następnie dodał, że jest to ważne, "bo władza się zmieni. Dla tych, którzy sobie na różne rzeczy zasłużyli wielką szansą jest to, że będą znowu niezależne sądy i niezawisła prokuratura, że nie będzie odwetu".

Tusk wskazywał, że niektórzy nie umieją odróżnić woli zwycięstwa od żądzy odwetu. Zapewnił, że sam ma wielką wolę działania na rzecz zwycięstwa w wyborach. - Nie mam żadnej potrzeby odwetu - dodał.

- Sprawiedliwość, prawo, odpowiedzialność - także karna dla tych, którzy łamali prawo - to jest zupełnie co innego, ale to nie jest kwestia odwetu polityków na politykach - powiedział Tusk.

Ziobro zapowiedział pozew

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział w niedzielę, że składa pozew w związku z pomówieniami, których miał się dopuścić Tusk podczas swojej konferencji.

Chodzi o wypowiedź byłego premiera, który powiedział w niedzielę: "Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia. Co się stało ludzie? Czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego".

Czego boi się i kogo chce chronić @donaldtusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi. — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 4, 2021

Tusk został zapytany o zapowiedź Ziobry podczas swojej wizyty w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie). Przyznał, że będzie o tym mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Szczecinie.

- To zaskakujące z jaką energią pan minister przystąpił do tej akcji. Chyba ma jakieś powody do niepokoju - ja tak to odbieram - powiedział lider Platformy.

kmd/PAP, polsatnews.pl