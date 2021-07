Podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej PO dokonano zmian w zarządzie partii. Borys Budka złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego PO, a Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz z funkcji wiceszefów. W ich miejsce na wiceprzewodniczących PO wybrani zostali Donald Tusk i Borys Budka. Od tego momentu Donald Tusk wykonuje zadania przewodniczącego partii.

- Jestem pełniącym obowiązki przewodniczącego do czasu wyborów. Na następnej Radzie Krajowej będzie przyjęty precyzyjny kalendarz. We wrześniu są statutowe wybory w regionach. Dzięki wspaniałomyślności i odwadze Borysa Budki ja go zastępuję w fotelu przewodniczącego. To wymagało pewnych statutowych działań. Wszystkie zostały tutaj przyjęte z niekłamanym i chyba autentycznym entuzjazmem - oświadczył Tusk.

dk/pdb/polsatnews.pl