Co najmniej sześćdziesiąt osób zakaziło się koronawirusem w dyskotece w Enschede na wschodzie Holandii. Do zakażeń miało dojść w ubiegłym tygodniu w klubie nocnym Aspen Valley.

- Prawdopodobnie liczba zainfekowanych będzie większa - powiedział portalowi NU rzecznik przychodni publicznej GGD. - Trwa dochodzenie w sprawie źródła zakażenia – dodał rzecznik.

GGD wezwało wszystkich, którzy w ubiegłą sobotę przebywali w klubie, aby poddali się testom na obecność koronawirusa.

- Osoby, które nie mają żadnych objawów zakażenia, proszone są o pozostanie w domu do czasu poznania wyniku badania - apeluje GGD.

Bezpłatne testy w Holandii

Od czwartku w Holandii wykonywane będą bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla podróżujących. Rząd finansuje testy dla wszystkich wyjeżdżających na wakacje.

Minister zdrowia Hugo de Jonge namawia również do poddania się testowi po powrocie do kraju. Będzie on także bezpłatny. Ministerstwo zdrowia informuje, że testowanie będzie możliwe do 31 sierpnia.

