Kongres, który będzie miał charakter zamknięty, rozpocznie się godz. 11 i ma potrwać cały dzień. - Podczas kongresu wybierzemy prezesa partii oraz Radę Polityczną, Krajową Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny - poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Zniknie jedno stanowisko

Delegaci przyjmą też uchwałę ws. zmiany statutu, która będzie dotyczyć struktury organizacyjnej partii. Jedna ze zmian zakłada, że ze struktury organizacyjnej PiS zniknie stanowisko szefa Komitetu Wykonawczego. Na to miejsce - ponownie - pojawi się funkcja Sekretarza Generalnego partii; stanowisko to funkcjonowało do października 2009 r.; najprawdopodobniej obejmie je obecny szef KW PiS Krzysztof Sobolewski.

Zmiany będą też dotyczyć organizacji struktur terenowych, co ma poprawić zarządzanie okręgami.

Według informacji PAP, w czasie kongresu nie nastąpią zmiany, o których w ostatnim czasie pisały media, czyli np. zwiększenie liczby okręgów do blisko 100. - Zmiany będziemy wprowadzać etapowo. Szczegóły przedstawi podczas kongresu prezes PiS - mówił polityk z otoczenia kierownictwa partii.

Polski Ład na kongresie

- Podczas wystąpienia prezes ma podsumować też sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy, czego dokonaliśmy, a także przedstawić wizję partii, jak musi się ona zmienić, abyśmy nie stali się opozycją - wskazał polityk z otoczenia Kaczyńskiego.

Lider PiS - według relacji jego współpracowników - ma też mówić o Polskim Ładzie, podkreślać wagę tego programu i wzywać do jego promowania w terenie.

W niedzielę zbierze się nowo wyłoniona Rada Polityczna, która dokona wyboru wiceprezesów ugrupowania, a także składu Komitetu Politycznego, Komisji Etyki oraz Sekretarza Generalnego.

W tej chwili wiceprezesami PiS są: Beata Szydło, Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak i Mariusz Kamiński. Od pewnego czasu pojawiają się doniesienia, że do tego grona miałby dołączyć premier Mateusz Morawiecki.

Potwierdził to przed kilkoma dniami wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Pytany, czy Mateusz Morawiecki "zostanie wiceprezesem" PiS, odparł: "Będzie taka kandydatura na Radzie Politycznej". - Z pewnością zostanie wybrany, jeżeli wszystko się odbędzie zgodnie z planem - dodał Terlecki.

Kongres PiS miał się odbyć jesienią ubiegłego roku, jednak został przeniesiony z powodu pandemii Covid-19.

Jarosław Kaczyński pełni funkcję prezesa ugrupowania nieprzerwanie od stycznia 2003 r. Zastąpił wówczas na tym stanowisku swojego brata, późniejszego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który - jako pierwszy prezes partii - kierował ugrupowaniem w latach 2001-2003. Jarosław Kaczyński kilkukrotnie deklarował w mediach, że jeśli zostanie teraz wybrany na prezesa partii, będzie to jego ostatnia kadencja.

