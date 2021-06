O stanie wody w kąpieliskach poinformował w środę rano na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Sanitarny. Według GIS zakwit sinic odnotowano w woj. pomorskim na wszystkich ośmiu kąpieliskach zlokalizowanych w Sopocie, a także na kąpieliskach Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo oraz w Stegnie w powiecie nowodworskim przy zejściu od strony ul. Morskiej.

Nagły zakwit sinic nad Zatoką Gdańską

W sumie zamknięto 11 kąpielisk.

Zmiana jest nagła, bo jeszcze we wtorek GIS informował, że we wszystkich kąpieliskach nad Zatoką Gdańską woda była czysta i nadawała się do kąpieli. Do wtorku rano służby sanitarne nie stwierdziły w wodzie z kąpielisk sinic, które w okresie letnim często zakwitają w toni.

Już kilka godzin później, we wtorek po południu, Sanepid poinformował, że sytuacja sanitarna uległa pogorszeniu.

ZOBACZ: Plaga sinic rozprzestrzenia się. Zamknięto kolejne kąpieliska

Sinice pojawiły się w wodzie w trzech miejscach kąpieli: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo oraz w Stegnie (zejście od ul. Morskiej) w powiecie nowodworskim. Władze natychmiast wydały zakaz kąpieli w tych miejscach i zostały one zamknięte.

Sanepid przypomina, że w przypadku obfitego zakwitu sinic zaleca się absolutny zakaz wchodzenia do wody.

Zakwity trudne do przewidzenia

U wybrzeży Zatoki Gdańskiej masowy zakwit sinic może być odnotowywany tylko na części plaż, a jest to związane z kierunkiem i siłą wiatru, który może przesuwać powierzchniowy zakwit nawet w ciągu kilku godzin.

Jak wyjaśnia Sanepid, przewidywanie występowania zakwitów wody jest bardzo trudne, gdyż istotne znaczenie mają tu zmienne warunki pogodowe, takie jak nasłonecznienie, wiatr czy deszcz.

ZOBACZ: Wyhodowano sinice w warunkach przypominających klimat na Marsie

Dlatego nie da się ustalić, kiedy sinice się pojawią i jak długo będą się utrzymywać w danym akwenie wodnym.

Z reguły w miejscach osłoniętych od wiatru, zatoczkach, gdzie jest mniejsze falowanie i mieszanie wód, sinice mogą utrzymywać się znacznie dłużej niż na otwartej przestrzeni.

Po kąpieli biegunka i ból brzucha

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Sinice (cyjanobakterie) należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej.

Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni i tworzyć tam kożuchy. Przypominają wówczas rozlaną farbę, rodzaj galaretki lub płatki pływające po powierzchni wody.

ZOBACZ: Chlorowana woda z basenów znacznie obniża ryzyko transmisji koronawirusa. Nowe badania

Jak podkreśla Sanepid, sezonowość masowych zakwitów cyjanobakterii jest naturalnym zjawiskiem występującym w przyrodzie.

Czynnikami, które wpływają na pojawienie się sinicowych zakwitów wody, są m.in. temperatura wody powyżej 16-20 stopni Celsjusza (choć znane są zakwity sinic i w niższych temperaturach), obecność soli biogenicznych (zwłaszcza fosforanów), słaby wiatr oraz brak opadów.

Sanepid zaznacza, aby nie mylić sinic z makroglonami, które mogą unosić się przy powierzchni wody w strefie brzegowej jezior czy Bałtyku. Często fale wyrzucają na brzeg plaż te zielone maty, które choć nie wyglądają estetycznie i w wyniku rozkładu przez bakterie mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, to same nie są szkodliwe i nie są źródłem toksyn.

WIDEO - Zakażenie po przyjęciu szczepionki. Pojawiają się kolejne przypadki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/PAP