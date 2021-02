Wyhodowano sinice w warunkach przypominających klimat na Marsie

Niemieccy naukowcy wyhodowali niebiesko-zielone sinice w warunkach sztucznie stworzonego klimatu, który przypominał realiami Marsa. Eksperyment pokazał, że cyjanobakterie były w stanie wzrastać w komorach specjalnie zaprojektowanego niskociśnieniowego fotobioreaktora, gdzie utworzono atmosferę podobną do tej, jaka występuje na Czerwonej Planecie.

Badacze podkreślają, że sinice te są prokariotami, czyli prostymi formami organizmów, które mogą wytwarzać tlen.

W środowisku naukowym dominuje pogląd, że 2,4 miliarda lat temu sinice przyczyniły się do powstania życia na Ziemi. Miało to nastapić w trakcie "sinicowego boomu", gdy wprowadziły do atmosfery duże ilości tlenu.

Blue-Green Algae Could Help Keep Humans Alive on Mars, Experiment Suggests https://t.co/2aG7D1Z4OQ pic.twitter.com/6DeZMzVmIQ — Mark Andrew Catton 🍁 (@FightMACFight) February 21, 2021

Naukowcy zastanawiają się teraz, czy podobny efekt można przy ich pomocy osiągnąć także na innych planetach, np. na beztlenowym Marsie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, uczeni z Centrum Stosowanych Technologii Kosmicznych i Mikrograwitacji na Uniwersytecie w Bremie skonstruowali fotobioreaktor, w którego komorach stworzono warunki atmosferyczne zbliżone do tych, jakie panują na Czerwonej Planecie.

Przetrwały w trudnych warunkach

Na Marsie ciśnienie atmosferyczne jest niższe o 99 procent od tego, które występuje na Ziemi. Badacze zdecydowali się hodować bakterie w laboratorium, gdzie utrzymywano ciśnienie na poziomie 10 procent ziemskiego. Następnie wtłoczyli do komór mieszaninę gazów, która występuje w atmosferze Czerwonej Planety. Użyto także minerałów, z których stworzono "marsjański pył".

Okazało się, że cyjanobakterie są w stanie przetrwać i wzrastać w takich warunkach. - W tych warunkach zachowały zdolność do wzrostu w wodzie zawierającej tylko pył podobny do marsjańskiego - powiedział astrobiolog Cyprien Verseux. - Badanie pokazało, że mogą wykorzystywać gazy dostępne w marsjańskiej atmosferze przy niskim ciśnieniu całkowitym, jako źródło węgla i azotu - dodał naukowiec.

Uczeni wyhodowali także bakterię Escherichia coli na wysuszonym ekstrakcie tych cyjanobakterii. Udowodniło to, że sinice są w stanie, również w trudnych warunkach pomóc przy hodowli innych mikroorganizmów. - Mogą być wykorzystywane do karmienia innych drobnoustrojów. Może to pomóc w przypadku długoterminowych misji na Marsa - twierdzi Verseux.

Badacze podkreślają, że to dopiero początek prac naukowych nad sinicami i możliwością ich wykorzystania w kosmosie i na innych planetach. Zapowiadają, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kolejne eksperymenty, podczas których będą sztucznie symulowali ich zachowanie w atmosferze Marsa.

rsr/ news18.com