Do kradzieży doszło w piątek (25 czerwca) w kościele w Zons, części należącej do miasta Dormagen (Nadrenia Północna-Westfalia).

ZOBACZ: Brzeg. Wyniósł z kościoła mosiężny gong. Grozi mu 7,5 roku więzienia

Ze świątyni zniknęły m.in. duży świecznik oraz obraz przedstawiający drogę krzyżową. O tym fakcie miejscowa społeczność dowiedziała się już kolejnego dnia. "Czyn ten spotkał się w Zons z wielkim niezrozumieniem" - zaznaczają niemieckie służby.

Sprawcy postanowili oddać łup. Zapakowane przedmioty wróciły do świątyni. Napisali również list, w którym przepraszają za swój "poważny błąd" i proszą o wybaczenie.

"Z radością przyjmuję przeprosiny"

"Od czasu incydentu mamy bardzo, bardzo nieczyste sumienia" - stwierdzili autorzy wiadomości. Jak tłumaczyli, kradzieży dokonali będąc pod wpływem alkoholu. Dodatkowo w ramach rekompensaty przekazali parafii 30 euro.

ZOBACZ: Odnaleźli go po 77 latach. Skradziony dzwon wróci do Polski

"Bardzo rzadko złodziej oddaje skradzione przedmioty i okazuje skruchę. Z radością przyjmuję przeprosiny"- przekazał kapłan Peter Stelten, cytowany przez serwis rp-online.de. Jak dodał, zawiadomienie w tej sprawie zostało wycofane.

Policja nie daje "rozgrzeszenia"

"Chociaż szanse na niebiańskie przebaczenie (naszym zdaniem) są duże, dochodzenie policji kryminalnej jeszcze się nie skończyło" - podkreśliły służby.

ZOBACZ: Ukradli datki z kościoła. Pieniądze przeznaczyli na alkohol

Policjanci zwrócili się do autorów listu. Mundurowi zaznaczyli, że mogą zgłosić się do nich sami, co będzie uwzględnione w dalszych czynnościach prowadzonych przez funkcjonariuszy ws. kradzieży.

WIDEO - Polska pielęgniarka opowiada o szczepieniach w USA. "Nie miałam żadnych wątpliwości" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/Polsatnews.pl/RP ONLINE