Policjanci z Brzegu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież mosiężnego gongu. 43-latek wykorzystał godziny, w których kościół jest otwarty dla wiernych. To nie pierwszy raz kiedy dopuścił się kradzieży.

Funkcjonariusze z Brzegu otrzymali zgłoszenie o zniknięciu mosiężnego gongu z jednego z kościołów w Brzegu. Naczynie warte było 2,5 tys. zł. Złodziej najprawdopodobniej zakradł się do kościoła, kiedy drzwi były otwarte dla wiernych.

Policjanci przeanalizowali uliczny monitoring i wysłuchali zeznań świadków, dzięki czemu ustalili tożsamość złodzieja. 43-latek wpadł na jednej z ulic. Jak się okazało mężczyzna dopuścił się kradzieży w warunkach recydywy. Skradziony przedmiot udało się odzyskać.

"Zatrzymany to 43-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Tym razem usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Grozi mu teraz kara do 7,5 roku więzienia." - informuje w komunikacie opolska policja.

dsk/bas/ polsatnews.pl