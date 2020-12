Odnaleźli go po 77 latach. Skradziony dzwon wróci do Polski

Przechowywano je na cmentarzu dzwonniczym w Hamburgu. Ich fotografie znajdowały się w archiwach Norymbergi. Przedstawiciele diecezji w Munster twierdzą, że to władze brytyjskie zakazały zwrotu dzwonów. Zamiast tego miano zaproponować im nowe lokalizacje na terenie zachodnich Niemiec.

Wypożyczą go na stałe

Przed wojną Sławęcice były zarządzane przez Niemców. Prawo do administrowania miejscowością uzyskali oni na podstawie plebiscytu przeprowadzonego w 1921 roku, podczas którego mieszkańcy opowiedzieli się za opcją niemiecką i odrzucili szansę przyłączenia się do nowo uformowanego państwa polskiego.

Oficjalnie dzwon wytropiony w Munster przez polskiego pastora - Mariana Bednarka, jest własnością państwa niemieckiego. Odnaleziony na terenie dziedzińca miejskiego kościoła zabytek będzie mógł jednak wrócić do domu, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyraziło zgodę na to, aby na stałe wypożyczyć go do Polski.

Bell, stolen by Nazis, to be returned to Poland 77 years after theft during World War Twohttps://t.co/tG2EQbU8H6 — BBC News (World) (@BBCWorld) December 29, 2020

Przetransportowanie dzwonu nie będzie jednak możliwe do czasu rozwiązania problemów związanych z pandemią koronawirusa. - Po 77 latach czekanie mniej więcej miesiąc nie ma znaczenia - mówi BBC Hans Manek, były mieszkaniec Sławęcic.