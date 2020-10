Ukradli puszkę na datki z kościoła. Pieniądze przeznaczyli na alkohol

Do 10 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom gminy Goszczanów w wieku 46 i 52 lat, którzy odpowiedzą za kradzież pieniędzy z kościelnej puszki na datki. Skradzione pieniądze przeznaczyli na alkohol - poinformowała w czwartek Agnieszka Kulawiecka z policji w Sieradzu.

Z jej relacji wynika, że pod koniec sierpnia tego roku, w godzinach południowych, mężczyźni weszli do otwartego budynku kościoła w gminie Goszczanów. Wyłamali drzwiczki umieszczonej w ścianie puszki na datki i skradli znajdujące się w niej pieniądze.

Pieniądze przeznaczyli na alkohol

- W wyniku dobrego rozpoznania środowiska przestępczego policjanci wytypowali osoby, które mogły mieć związek z przestępstwem. W środę 30 września weszli do domu jednej z nich. Zastali tam dwóch mężczyzn, których podejrzewali o włamanie. To dwaj mieszkańcy gminy Goszczanów w wieku 46 i 52 lat - poinformowała Kulawiecka.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu policji w Warcie. Byli nietrzeźwi. Po wytrzeźwieniu słyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. W czasie przesłuchania przyznali się do zarzucanego czynu. Jak wyjaśnili skradzione pieniądze przeznaczyli na alkohol. Kulawiecka zwróciła uwagę, że za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

