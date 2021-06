Tanie państwo to byle jakie państwo. Konieczny (Lewica) o podatkach w "Graffiti"

Szczepienia przeciw COVID-19 nie będą odpłatne co najmniej do końca września - zagwarantował minister zdrowia. Specjaliści rozważają jednak sens wprowadzenia obowiązku szczepienia. Z kolei premier ostrzegł Polaków przed wariantem Delta. Eksperci sądzą, że czwarta fala koronawirusa jest realna w sierpniu. Czy czeka nas powtórka z zeszłego roku? W "Graffiti" Maciej Konieczny, poseł Lewicy.

Lewica Razem poprze nowe rozwiązania podatkowe pod warunkiem, że wcześniej je zobaczy i uzna, że projekty są zgodne z zapowiedziami powiedział w "Graffiti" Maciej Konieczny (Lewica).

- Musimy zobaczyć konkretne rozwiązania. Mamy już takie doświadczenie, że coś, co się wydaje rozsądnym pomysłem, później pojawia się w formie nieakceptowalnej. Czekamy na ustawę. Jest jasne, że jako Lewica Razem jesteśmy za tym, żeby podatki w Polsce były sprawiedliwe, to znaczy, żeby te główne obciążenia potrzebne do tego, by działała ochrona zdrowia, szkoły, żeby to państwo funkcjonowało, a nie było tanie, dziadowskie, były rozłożone sprawiedliwie - powiedział w "Graffiti" Maciej Konieczny, współzałożyciel i członek Rady Krajowej Partii Razem.

Jego zdaniem chodzi o to, żeby podatki "nie były tylko na barkach ciężko pracujących ludzi: pielęgniarek nauczycieli ludzi, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, ale żeby ci którym powodzi się lepiej, którzy są bogatsi, dokładali nieco więcej".

- Jeżeli ktoś zarabia 15 tys. i miałby zapłacić miesięcznie te 200 zł więcej podatku to nie zrujnuje go to - powiedział Konieczny.

- Te same 200 zł dla kogoś kto zarabia 3 tys. to jest różnica - powiedział.

Robert Biedroń kilka dni temu powiedział w "Graffiti", że podnoszenie podatków po pandemii to "nie byłoby fair".

- Jeśli faktycznie będzie tak, że kilkanaście milionów Polaków uzyska dzięki tym rozwiązaniom niższe podatki, a te kilkaset tysięcy będzie miało podwyżkę to ja dla odmiany trochę nie wyobrażam sobie, żebym mógł zagłosować przeciwko. To jest krok w kierunku europejskiego standardu który mówi, że podatki są sprawiedliwe i ci którym się wiedzie lepiej, dokładają więcej. W Polsce jest odwrotnie - powiedział.

Jego zdaniem zapowiedź likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej wymaga uświadomienia sobie kontekstu.

- W tym momencie wszelkie urealnienie składki zdrowotnej jest dobre, żeby nie było tak, że zamożniejsi praktycznie nie płacą - powiedział poseł Lewicy wspominając, ze czeka na konkretne rozwiązania.

- My jako Lewica Razem jesteśmy przekonani, że tanie państwo, to byle jakie państwo. Tania ochrona zdrowia to niedziałająca ochrona zdrowia. nie możemy mieć wydatków na ochronę zdrowia na poziomie niższym niż w rozwiniętych państwach i oczekiwać takich efektach jak w krajach rozwiniętych. To musi być urealnione - powiedział polityk.

