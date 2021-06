Niemiła niespodzianka czekała pasażerów pociągu PKP Intercity "Witkacy" z Zakopanego do Gdyni. W składzie zepsuły się wszystkie toalety, dlatego pasażerowie musieli w grupach co jakiś czas wysiadać i korzystać z WC na dworcach. Wśród podróżnych była posłanka Lewicy Paulina Matysiak. - Prawdopodobnie złożę interpelację do Ministerstwa Infrastruktury - powiedziała polsatnews.pl.