Zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy, podpisującego ustawę "Kolej Plus" na peronie w Końskich, w marcu zeszłego roku obiegło sieć. Głowa państwa obiecywała wtedy, że pociągi wrócą do tego miasta i szeregu innych miejscowości. Okazuje się, że podróżni z Końskich wsiądą do pociągu od połowy grudnia. Umożliwi to powrót pasażerskich składów na linię kolejową nr 25.