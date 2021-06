- Stawiamy na kolej przyszłości. Trasa Warszawa - Łódź w około 45 minut z centrum do centrum. Zrealizowanie takiej inwestycji to coś, co do niedawna przekraczało wyobraźnię Polaków. CPK przebuduje architekturę połączeń w ramach całej ojczyzny - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że na inwestycje kolejowe i drogowe rząd w ciągu kilku lat rząd przeznaczy ponad 200 mld zł.