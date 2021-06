W komunikacie archidiecezji podano, że w następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska – działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz motu proprio Vos estis lux mundi – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bpa Zbigniewa Kiernikowskiego w sprawie o nadużycia seksualne wobec osoby małoletniej ze strony kapłana diecezji siedleckiej.

Bp Kiernikowski kierował diecezją siedlecką w latach 2002 -2014. Od 2014 r. był biskupem legnickim.

"Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również trudności w zarządzaniu diecezją legnicką, bp Zbigniew Kiernikowski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś przez Ojca Świętego" - podano w poniedziałkowym komunikacie archidiecezji.

Bp. Zbigniew Kiernikowski otrzymał święcenia kapłańskie na początku lat 70. Jest profesorem nauk teologicznych. W 2002 r. papież Jan Paweł II mianował ks. prał. Kiernikowskiego biskupem siedleckim.

Decyzją papieża Franciszka w 2014 został przeniesiony na urząd biskupa diecezji legnickiej.

26 marca 2009 r. bp Kiernikowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej oraz za zasługi w działalności społecznej i polonijnej"

Bp Andrzej Siemieniewski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, został mianowany biskupem diecezji legnickiej - poinformowała z kolei w poniedziałek Nuncjatura Apostolska.

Urodził się on 8 sierpnia 1957 roku we Wrocławiu. Tam też przyjął 1 czerwca 1985 r. święcenia kapłańskie. 5 stycznia 2006 roku został mianowany biskupem, a konsekrowany 11 lutego 2006 roku.

Jest profesorem nauk teologicznych, doktorem habilitowanym teologii duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i doktorem teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Bp Siemieniewski jest również delegatem KEP ds. Stowarzyszenia "Rodziny Nazaretańskie", delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides", członkiem zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną (ds. kontaktów z Polskim forum Chrześcijańskim ) oraz członkiem Rady Naukowej KEP.

Abp Wojciech Polak wziął udział w prezentacji najnowszych danych statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce, która odbyła się w poniedziałek w siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie.

Wcześniej Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego poinformował, że od połowy lipca 2018 roku do końca 2020 roku w diecezjach i zakonach męskich zgłoszono kolejnych 368 spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne.

Wcześniejsze dane z 28 lat mówiły o 382 zgłoszonych przypadkach.

"Nie wszyscy zdecydowali się mówić"

Jak zaznaczył prymas, zaprezentowane dane "nie wyrażają pełni dramatu wykorzystania seksualnego małoletnich, których dopuścili się niektórzy duchowni".

Dodał, że "wciąż nie wszyscy zdecydowali się mówić o swojej krzywdzie i dokonać takiego zgłoszenia".

- Po pierwsze są to dane statystyczne, suche liczby, które przecież nie są w stanie wyrazić cierpienia pojedynczych osób w ten sposób skrzywdzonych. Po drugie zaprezentujemy dane, które są wynikiem zgłoszeń dokonanych we wszystkich diecezjach i męskich zgromadzeniach zakonnych od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. - mówił prymas.

"Proszę o przebaczenie"

- Jesteśmy wdzięczni i pełni szacunku dla osób, które zdecydowały się opowiedzieć - zaznaczył. dodał, że takie osoby "pomagają w oczyszczeniu kościoła".

Prymas Polski zwrócił się do osób skrzywdzonych, "prosząc o przebaczenie". - Jako delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży chciałbym zwrócić się do osób skrzywdzonych i do wszystkich zgorszonych złem w Kościele jeszcze raz prosząc o przebaczenie - mówił.

- Kościół nie bez oporów, ale jednak, nawraca się i zmienia w tym względzie - przyznał. Prymas dodał, że Kościół przyjmuje także zgłoszenia, których prawo państwowe nie obejmuje i te sprawy "sądzone są wedle prawa kanonicznego".

Podczas konferencji przekazano, że połowa zgłoszeń została złożona przez pokrzywdzonych osobiście, było to 48 proc. zgłoszeń , 2 proc. osób dokonało zgłoszenia przez pełnomocników.