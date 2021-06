Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wystąpił na poniedziałkowej konferencji w Poznaniu w towarzystwie kilkunastu działaczy samorządowych, którzy mają tworzyć zarząd samorządowego Stowarzyszenia Ruch Wspólna Polska.

ZOBACZ: Trzaskowski na wspólnej konferencji z prezydentami miast: powołujemy stowarzyszenie samorządowe

Trzaskowski zwracał uwagę, że stowarzyszenie jest "częścią znacznie szerszego Ruchu Wspólna Polska". Do ruchu, jak mówił, należy 20 tysięcy osób, natomiast stowarzyszenie ma grupować samorządowców.

"Silny samorząd"

- Zależy nam przede wszystkim, żeby walczyć o silny samorząd, żeby decyzje były podejmowane jak najbliżej obywateli. Dzisiaj rządzący chcą centralizować władzę i chcą doprowadzić do tego, by samorządom zabierać pieniądze, zabierać nam prerogatywy. Dlatego jesteśmy razem - mówił prezydent Warszawy, a zarazem lider stowarzyszenia.

ZOBACZ: Sondaż: Trzaskowski liderem rankingu zaufania

Innym celem powołania stowarzyszenia, mówił Trzaskowski, jest wzmocnienie opozycji. - Dzisiaj musimy być wszyscy razem - podkreślał.

Przekonywał, że powołanie stowarzyszenia nie koliduje z interesami PO, której on jest wiceprzewodniczącym. - Uważam, że bez silnej Platformy Obywatelskiej nie wygramy wyborów z PiS. Uważam jednak, że porozumienie na opozycji musi być jak najszersze - mówił Trzaskowski. - Nie wygramy wyborów bez PO, ale nie wygramy ich bez otwarcia się na nowe środowiska - przekonywał.

Na konferencji wystąpiła też prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Powiedziała, że choć jest członkiem władz Nowej Lewicy, zdecydowała się przystąpić do zarządu stowarzyszenia RWP, bo ma ono charakter ponadpartyjny i jego celem jest walka o interesy samorządu. - Musimy współpracować ze sobą i szukać porozumienia, to dzisiejsze spotkanie ma być początkiem drogi ku porozumieniu o stronie opozycji - zaznaczyła.

"Wszystkie ręce na pokład"

Trzaskowski był też pytany o ewentualny powrót Donalda Tuska na stanowisko szefa PO.

- Wszystkie ręce na pokład. Oczywiście, jeśli Donald Tusk będzie chciał wspierać opozycję, jeżeli będzie chciał nam pomagać w tym, żebyśmy byli silniejsi, to należy się z tego cieszyć. Natomiast na razie mamy mnóstwo szumu medialnego, na razie nie ma żadnych faktów. Przewodniczącym PO jest Borys Budka, ja jestem lojalny wobec swojego przewodniczącego - podkreślał Trzaskowski.

- Jeżeli potwierdzą się doniesienia, że Borys Budka nosi się z zamiarem rezygnacji, będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową rzeczywistością, oczekuję, że będziemy wtedy mieli jasne deklaracje co do aspiracji Donalda Tuska - dodał.

WIDEO - Dr Włodzimierz Bodnar: minister zdrowia eksperymentuje na ludziach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP