Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

- Jeżeli jesteś naszym gościem, my cię zapraszamy, korzystasz z naszej gościny, to nie może być tak, że będziesz uczestniczył w projektach politycznych naszych przeciwników, którzy szkodzą nie tylko naszemu rządowi i formacji, ale szkodzą Polsce. Rafał Trzaskowski jest przedstawicielem formacji, która szkodzi Polsce - przekonywał w "Debacie Dnia" poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Jednym z tematów poniedziałkowej "Debaty Dnia" był wpis wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który skrytykował liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską za współpracę z polską opozycją. Ma ona wziąć udział w organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego wydarzeniu skierowanym do młodzieży - Campus Polska przyszłości. "Niech szuka pomocy w Moskwie" - napisał Terlecki na Twitterze.





Wpis wywołał falę komentarzy. Opozycja domaga się dymisji Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Mularczyk: tak być nie może

- Jeżeli jesteś naszym gościem, my cię zapraszamy, korzystasz z naszej gościny, to nie może być tak, że będziesz uczestniczył w projektach politycznych naszych przeciwników, którzy szkodzą nie tylko naszemu rządowi i formacji, ale oni szkodzą Polsce - ocenił w "Debacie Dnia" poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

ZOBACZ: Prezydent Duda po wpisie Ryszarda Terleckiego. "Cichanouską mało interesują wewnętrzne spory"

- Rafał Trzaskowski jest przedstawicielem formacji, która szkodzi Polsce, poprzez politykę ciągłego podważania autorytetu Polski i rządu, kreowania różnego rodzaju ataków międzynarodowych - tym się zajmowali, "ulica i zagranica" - my to wszystko wiemy, wiemy, co oni wyprawiają - jak napuszczają, jak organizują różne akcje. Oczywiście nie swoimi rękami, oni mają różne międzynarodowe pacynki, dziennikarzy, innych polityków, którzy kreują szereg akcji międzynarodowych - stwierdził.

Jak mówił, "po sześciu latach takiej polityki, pozycja Polski jest słabsza". - Oni nie mają pomysłu i programu dla Polski - przekonywał Mularczyk.

Wideo: fragment "Debaty Dnia"

- Pan powinien się zdecydować, czy ten wpis był ważny czy nie, czy to pana stanowisko czy też nie. Filozofia myślenia polityków Zjednoczonej Prawicy jest taka - jak nie jesteście z nami, to nie macie wstępu do Polski. Jak nie będziecie nam posłuszni, to my nie udzielimy wam pomocy. (...) Polacy tacy nie są. Każdy ma prawo przyjechać do naszego kraju - przekonywał poseł Lewicy Tomasz Trela.

WIDEO - "Jak krowa ryczy, to stodoła słucha". Politycy komentują słowa Terleckiego o białoruskiej opozycji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/Polsat News