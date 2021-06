Nowożeńcy bawili się na weselu. W tym czasie ich dom eksplodował

Do zdarzenia doszło w Sosnowie w województwie zachodniopomorskim. Nowożeńcy bawili się na weselu, kiedy dotarła do nich wiadomość, że ich dom uległ zniszczeniu z powodu wybuchu.

Do zdarzenia doszło w piątek w Sosnowie. Podczas wesela do nowożeńców dotarła wstrząsająca wiadomość, że ich dom eksplodował. Jedna ściana całkowicie runęła. Budynek nie nadaje się do zamieszkania.

- Początkowo zakładano, że w domu wybuchł gaz, jednak biegli szybko wykluczyli tę hipotezę podejrzewając udział osób trzecich - mówi reporterka Polsat News Anna Nosalska.

Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby. Według nieoficjalnych informacji, jedna z nich jest obywatelem Ukrainy. Mężczyzna miał podłożyć ładunek na zlecenie sąsiada młodej pary.

Burmistrz deklaruje pomoc

Rodzina i przyjaciele zorganizowali zbiórkę. Oprócz pieniędzy na odbudowę domu potrzebna jest odzież, meble i środki czystości. Pomoc zaoferował też burmistrz Reska.

- Na pewno to, co będzie im potrzebne, to dostaną. Nie ma problemu finansowego, żeby zabezpieczyć rodzinę w takiej sytuacji. Bardzo nam na tym zależy, gdyż bywały różne sytuacje kryzysowe, ale takiej jeszcze nigdy nie było - mówi burmistrz Reska, Arkadiusz Czerwiński.

wys/prz/Polsat News