"Do lat osiemdziesiątych XX w. miliony niemieckich dzieci wysyłano do uzdrowisk na leczenie. Wiele z nich było tam maltretowanych. Pozbawianie snu, poniżanie, obnażanie, przykuwanie do łóżka, bicie należały do repertuaru wychowawczego" - pisze dziennik "Süddeutsche Zeitung". Personel placówek stanowili Niemcy, którzy - jak to ujmuje gazeta - uczyli się w "czasach nazizmu".