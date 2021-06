Jak dodał Kraska, nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski - Taka możliwość pojawi się dopiero po siedmiu dniach - mówił.

Wiceszef resortu zdrowia wyjaśnił, że wprowadzenie kwarantanny dla przyjeżdżających z zagranicy "podyktowane jest tym, abyśmy uchronili Polaków przed nowymi wariantami COVID-19, które mogą się przedostawać do naszego kraju".

- Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku życia, podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepionymi przeciwko COVID-19 - przekazał Kraska.

Wiceminister: uruchamiamy system monitorowania mutacji

Przypomniał, iż "w wielu krajach wskaźnik liczby zakażeń w ujęciu 14-dniowym jest wyższy niż w Polsce". - Musimy reagować prewencyjnie - objaśnił wiceminister.

Jego zdaniem, kolejne mutacje mają być "o wiele bardziej zakaźne od bardziej klasycznego koronawirusa". - Dlatego w Polsce uruchomiony został system monitorowania tych wariantów SARS-CoV-2 - poinformował Waldemar Kraska.

Stwierdził, że także w naszym kraju przybywa tych nowych mutacji. - W związku z tym, że te nowe warianty mają większą szybkość rozprzestrzeniania się, zdecydowano o podjęciu stosownych działań prewencyjnych - podsumował.

Niedzielski: obostrzenia mogą wrócić, jeśli zaatakuje Delta



Minister zdrowia Adam Niedzielski w środowej rozmowie z "Faktem" przestrzegł, że jeśli "zaatakuje wirus Delta, mogą wrócić obostrzenia".

- Trzeba też patrzeć na strukturę szczepień. U nas podano najwięcej szczepionek Pfizera, a to właśnie ten preparat w badaniach wykazuje największą skuteczność wobec wariantu Delta - zauważył.

Pytany, kiedy zostanie odwołany stan epidemii, skoro co dzień liczba zakażeń spada, wyjaśnił, że nie jest to sytuacja "zerojedynkowa". - Nie możemy powiedzieć, że skoro teraz jest zarażeń stosunkowo niewiele, to koniec walki z pandemią - ocenił.

Przypomniał, że ponad 10 mln Polaków jeszcze nie jest zaszczepionych, lub są nieodporni, bo nie przechorowali COVID-19. Podał, że dotychczas w Polsce mieliśmy 90 przypadków mutacji Delta. Pierwszy z nich odnotowano dwa miesiące temu.

Wawrzyk: jeśli chodzi o podróże, sytuacja jest dynamiczna