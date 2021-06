Wakacje bez testów i szczepień. Europa łagodzi warunki dla turystów

Coraz więcej krajów Europy łagodzi warunki wjazdu dla turystów z Polski. Bez testu, świadectwa sczepień i kwarantanny można wybrać się m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Czech, Rumunii, Albanii czy na Cypr. Przy podróżach do innych państw wciąż konieczne są testy, czasem zwalnia z nich szczepienie. Do Portugalii i Grecji bez badań wjadą dzieci do 12 lat.

Jadąc do Chorwacji, turyści z Polski nie muszą już przedstawiać wyników testów, świadectw szczepień czy przechodzić kwarantanny.

ZOBACZ: Jakie zasady obowiązują w Chorwacji? Polacy bez testów, szczepień i kwarantanny

Mieszkańcy Polski mogą wjeżdżać do tego kraju na warunkach sprzed pandemii, ponieważ wszystkie polskie województwa zostały oznaczone jako zielona strefa niskiego ryzyka w najnowszej edycji mapy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Należy pamiętać, że bez ograniczeń sanitarnych do Chorwacji można przybywać z obszarów oznaczonych na zielono, do których należą m.in. całe Czechy, Słowacja, Węgry i Austria. W strefie zielonej nie leży Słowenia. Władze Chorwacji zapowiedziały, że będą wpuszczać bez dodatkowych restrykcji turystów, którzy udowodnią, że przejeżdżali przez kraje nieleżące w zielonej strefie bez zatrzymywania się w nich, tylko w celach tranzytowych.

Hiszpania, Cypr, Bałkany

Wybierając się do Hiszpanii z Polski między 21 a 27 czerwca nie trzeba przedstawiać żadnych dodatkowych świadectw zdrowia - poinformowała ambasada tego kraju w Warszawie. Dodano, że niezbędne jest jednak wypełnienie dostępnego online formularza sanitarnego.

ZOBACZ: Niedzielski: jest już aplikacja weryfikująca covidowy certyfikat na iOS i Androida

Na Cypr polscy urlopowicze mogą również polecieć bez okazywania wyników testów czy szczepień. Wybierając się do tego kraju trzeba jednak uzupełnić formularz zdrowotny. Przybywający na cypryjskie lotniska mogą też być poddani losowym badaniom na obecność koronawirusa.

Bez dodatkowych warunków, takich jak przedstawianie testów czy przechodzenie kwarantanny można także pojechać z Polski do Rumunii, Czech, Czarnogóry, Albanii, Macedonii Północnej i na Litwę.

Słowenia i Niemcy

Do Słowenii z Polski również można wjechać bez dodatkowych wymogów sanitarnych. Jednak by korzystać z infrastruktury turystycznej w tym kraju, np. hoteli, kampingów, sal wewnątrz restauracji czy basenów trzeba okazać aktualny (nie starszy niż sprzed 48 godz.), negatywny wynik testu lub dokument potwierdzający zaszczepienie przeciw Covid-19 lub przejście tej choroby. Nie dotyczy to dzieci i młodzieży do 18. roku życia przebywającej pod opieką spełniających te warunki dorosłych.

Podróżując do Niemiec z Polski drogą lądową nie trzeba przedstawiać testów, świadectw szczepień ani przechodzić kwarantanny. Jednak lecąc do tego kraju samolotem, przed wejściem na pokład należy przedstawić negatywny wynik testu antygenowego, wykonanego najwcześniej 48 godz. przed podróżą lub PCR, nie starszego niż sprzed 72 godz. Temu obowiązkowi nie podlegają dzieci do 6. roku życia.

Wylatując do Niemiec z Polski zamiast testu można okazać świadectwo szczepień lub test potwierdzający przejście infekcji.

Grecja

Przy podróży do Grecji nie trzeba okazywać testu dla dzieci do 12. roku życia. Starsze dzieci obowiązują te same zasady co dorosłych.

Turyści muszą się wylegitymować negatywnym wynikiem testu antygenowego (nie starszym niż sprzed 48 godz. przed przyjazdem) lub PCR (przeprowadzonym nie wcześniej niż 72 godz. przed przybyciem).

Z tego obowiązku zwalnia przejście pełnego cyklu szczepień przeciw Covid-19 (musi upłynąć 14 dni od podania ostatniej dawki) lub zaświadczenie o przejściu infekcji (od 9 do 2 miesięcy przed przyjazdem).

Bułgaria, Malta, Portugalia

W Bułgarii testu nie wymaga się od dzieci, które nie ukończyły 5-go roku życia. Pozostali podróżni muszą przy wjeździe okazać negatywny wynik badania antygenowego (maksymalnie sprzed 48 godz.) lub PCR (nie starszy niż sprzed 72 godz.). Zamiast testu można okazać świadectwo szczepień (druga dawka musi być przyjęta najpóźniej dwa tygodnie przed wjazdem) lub zaświadczenie o przebyciu infekcji.

Lecąc na Maltę turyści z Polski muszą jeszcze na lotnisku przedstawić negatywny wynik badania PCR nie starszego niż sprzed 72 godz. Nie dotyczy to dzieci do 5. roku życia. Według zapowiedzi maltańskich władz, od 1 lipca z tego obowiązku będą zwolnione w pełni zaszczepione osoby.

Przy podróży do Portugalii należy wylegitymować się negatywnym wynikiem testu antygenowego (nie starszym niż sprzed 48 godz.) lub PCR (sprzed maksymalnie 72 godz.). Obowiązek nie dotyczy dzieci do 12. roku życia. Świadectwo szczepień lub zaświadczenie o przejściu Covid-19 zwalnia z testu przy locie na Maderę.

Włochy, Francja, Słowacja

Udając się do Włoch z Polski trzeba okazać negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 48 godz. przed przekroczeniem granicy. Nie muszą tego robić dzieci poniżej 6. roku życia. Zamiast testu można też okazać zaświadczenie o przejściu pełnego cyklu szczepień (ukończonego co najmniej 14 dni przed wjazdem) lub przejściu Covid-19. Te dokumenty należ przedstawić w formie Unijnego Certyfikatu Covid, w języku włoskim, angielskim, francuski lub hiszpańskim.

Jadąc do Francji należy przedstawić negatywny wynik badania antygenowego lub PCR nie starszego niż sprzed 72 godz. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 11 lat. Dorośli zamiast testu mogą okazać świadectwo szczepień przeciwko Covid-19 (muszą minąć dwa tygodnie od ostatniej dawki preparatów dwudawkowych lub cztery od podania jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson).

Turyści wybierający się na Słowację z Polski muszą się wylegitymować negatywnym wynikiem testu PCR (maksymalnie sprzed 72 godz.) lub antygenowego (sprzed 24 godz.). Z tego obowiązku zwalnia zaświadczenie o przyjęciu szczepionki lub przechorowaniu Covid-19. Żadnych dokumentów nie muszą przedstawiać osoby poniżej 18. roku życia.

Turcja, Egipt, Tunezja

Wybierający się do Turcji muszą przedstawić negatywny wynik badania PCR (sprzed maksymalnie 72 godz.) lub antygenowego (nie starszego niż sprzed 48 godz.). Z tego wymogu zwolnione są dzieci poniżej 6 lat, a także osoby, które przeszły pełen cykl szczepień (musi minąć 14 dni od ostatniego zastrzyku) lub przeszły infekcję.

Urlopowicze lecący do Egiptu muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego najwcześniej 72 godz. przed przylotem. W największych egipskich kurortach, takich jak Hurghada, Szarm El-Szejk czy Marsa Alam można też wykonać badanie po przylocie, na lotnisku. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 lat.

Takie same zasady obowiązują przy podróżach do Tunezji. Przy przekraczaniu granicy tego państwa zamiast wyniku badania można jednak okazać świadectwo szczepień lub potwierdzenie przejścia Covid-19. Nie dotyczy to dzieci do 12. roku życia.

Izrael

Do Izraela turyści z Polski mogą na razie wjechać tylko w grupie zorganizowanej, po szczepieniu przeciw Covid-19 i przejściu dwóch testów (przed i po przylocie). Od 1 lipca do kraju pod takimi samymi warunkami będą mogli przybywać także turyści indywidualni. Niezaszczepione dzieci do 6. roku życia będą mogły podróżować wraz ze spełniającymi kryteria wjazdu rodzicami.

Podróżując do większości krajów europejskich trzeba także wypełnić formularz lokalizacyjny, często dostępny online.

Od 1 lipca na terenie całej Europy ma działać Unijny Certyfikat Covid, który ułatwi przedstawianie świadectw szczepień, wyników testów i zaświadczeń o przejściu choroby. Na razie system działa m.in. w Polsce, Chorwacji, Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, Niemczech i we Włoszech.

rsr/PAP