Jeszcze kilka tygodni temu w całym Izraelu notowano zaledwie kilka zakażeń dziennie. Ostatnie wzrosty zakażeń spowodowały, że miasto Binjamina-Giwat Ada uznane zostało za strefę żółtą.

Zakażeni zaszczepieni?

To pierwszy taki przypadek od maja, kiedy cały kraj został uznany za strefę zieloną o najniższym ryzyku. Zakażeniu ulegają również osoby zaszczepione. Takie przypadki odkryto w dwóch szkołach i jednostce wojskowej.

Izraelskie wojsko w związku z wzrostem liczby zakażeń planuje ponownie otworzyć miejsca do testów na koronawirusa.

1 lipca wracają turyści

Izraelskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało w niedzielę wieczorem, że od 1 lipca turyści zaszczepieni przeciwko Covid-19 będą mogli wjechać do Izraela bez wcześniejszego zezwolenia i nie tylko w grupach zorganizowanych jak dotychczas.

Dzieci do 6. roku życia będą mogły podróżować wraz z zaszczepionymi rodzicami. Niezaszczepieni przyjezdni zmuszeni zostaną do odbycia 14-dniowej kwarantanny w specjalnie do tego wyznaczonych hotelach.

Szczegóły nowej regulacji, takie jak lista krajów, z których będą mogli przyjeżdżać turyści i akceptowane szczepionki, są obecnie opracowywane przez ministerstwo zdrowia. Lista krajów będzie prawdopodobnie obejmować te, w których z sukcesem przeprowadza się kampanię szczepień.

Kampania szczepień

Z powodu postępującego spadku infekcji w Izraelu zniesiono już niemal wszystkie ograniczenia związane z koronawirusem, łącznie z wymogiem noszenia maseczki w pomieszczeniach z kilkoma wyjątkami.

Izraelczycy nie potrzebują już dowodu szczepienia lub zaświadczenia o wyzdrowieniu, by wejść do obiektów publicznych, takich jak sklepy, restauracje, hotele i uczelnie wyższe. Limity osób mogących przebywać w kinach czy kawiarniach zostały zniesione. Nie ma również żadnych ograniczeń na imprezach masowych, czy to pod dachem, czy w plenerze.

Z 9 mln mieszkańców Izraela 5,5 mln zostało zaszczepionych jedna dawką, a 5,1 mln obiema.

