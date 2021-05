Nie ma jeszcze wakacji, a w wagonach rowerowych zaczyna robić się ciasno. Przekonali się o tym pasażerowie pociągu PKP Intercity "Hańcza" jeżdżącego na Mazury. Niektórzy opłacili miejsca na jednoślady, lecz mimo to, musieli szukać swoich pojazdów wśród rzeszy innych, niekoniecznie zawieszonych na hakach. Tymczasem PKP PLK oraz europarlament zapowiedzieli nowe, kolejowe udogodnienia dla cyklistów.

Pociąg TLK "Hańcza" codziennie zabiera pasażerów m.in. z Krakowa, Włoszczowy, Opoczna, Warszawy oraz Wołomina i zawozi ich na północno-wschodnie regiony kraju - czyli na Mazury.

Z Małopolski wyjeżdża przed godz. 5 rano, by dotrzeć do Białegostoku około godz. 10:30. Swój bieg kończy w Suwałkach wczesnym popołudniem. W drogę powrotną rusza przed godz. 16.

Jak informuje PKP Intercity, w "Hańczy" dostępne są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, przewóz przesyłek konduktorskich, jak i specjalny wagon do przewozu rowerów.

Za wejście z jednośladem na pokład pociągu trzeba dopłacić 9,10 zł - wówczas powinniśmy mieć gwarancję, że znajdzie się dla niego miejsce. Okazuje się jednak, że na turystycznym połączeniu przecinającym całą Polskę może być z tym problem.

Masa rowerów w pociągu do Suwałk

Jeden z pasażerów "Hańczy" zauważył, iż chętnych do zabrania roweru na Mazury było tylu, że nie starczyło haków przeznaczonych dla tych pojazdów. To sprawiło, że podróżni, którzy opłacili miejsce dla swoich jednośladów, mogli mieć problem z ich wyciągnięciem spośród dziesiątek innych, gdy skład zaczął zbliżać się do właściwej stacji.

W kwietniu warunkami podróżowania z rowerem zajęli się europosłowie. Większością głosów zgodzili się na zestaw nowych praw dla pasażerów kolei.

Wśród nich znalazł się zapis, iż w wagonach będzie musiała znaleźć się dodatkowa przestrzeń do przewozu co najmniej czterech rowerów, wraz z koniecznym wyposażeniem (np. hakami). Jednak w "Hańczy", jak i innych składach jeżdżących w popularne miejsca wypoczynku nawet teraz jest ich znacznie więcej.

PKP PLK: 800 dodatkowych stojaków na rowery

O innych ułatwieniach dla cyklistów poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli zarządca narodowej sieci torów. Miesiąc temu przekazały, że w ciągu 2021 roku zamontują 800 dodatkowych stojaków na jednoślady przy dworcach, stacjach i przystankach. Łącznie z istniejącymi ma ich być ponad 14 tysięcy.

Nowe miejsca na rowery wyznaczono m.in. w Ozorkowie, Lesznie, Zgierzu, Kościanie, Trzebini, Chrzanowie, na Warszawie Głównej i Warszawie Gdańskiej, a także stacji Wrocław Szczepin, której budowa jest na ukończeniu.