Prezydent podpisał ustawę na peronie dworca. Rusza program Kolej Plus

Prezydent podpisał ustawę na peronie dworca kolejowego w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim.

- Jest program Kolej Plus i jest ustawa, dzięki której ten program będzie wdrażany. (...) Program rusza także tutaj, w Końskich - powiedział prezydent Duda.

- Cieszę się, że jesteśmy w województwie świętokrzyskim i właśnie tutaj czynimy pierwsze kroki, aby wykluczenie komunikacyjne tego miasta wymazać raz na zawsze z mapy rysując na powrót linię kolejową - dodał prezydent.

PAP/Piotr Polak

Wartość programu wyniesie 6,5 mld złotych

Prezydent powiedział, że wartość programu Kolej Plus do roku 2028 wyniesie 6,5 mld zł.

- Mam nadzieję, że wiele miast dzięki temu (programowi Kolej Plus - red.) odzyska swoje możliwości, a przede wszystkim wielu ludzi odzyska swoje możliwości komunikacyjne. Co najmniej 20 miast średniej wielkości, powyżej 10 tys. mieszkańców otrzyma połączenia kolejowe, których do tej pory nie miało. Jest to mam nadzieję kierunek, w którym nadal będziemy podążali - stwierdził prezydent.

PAP/Piotr Polak

Jak wcześniej zapowiedział resort infrastruktury, dzięki nowym przepisom w początkowym etapie przywrócone zostaną połączenia kolejowe do 20 miejscowości, między innymi do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy.

bas/ Polsat News