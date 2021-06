Kolejny polityk opuszcza szeregi Koalicji Obywatelskiej. Tym razem decyzję o przejściu do PSL ogłosił senator Kazimierz Michał Ujazdowski. Jednocześnie tarcia nie ustają w Zjednoczonej Prawicy, do której oficjalnie chce dołączyć Adam Bielan i jego Partia Republikańska. Czy to sprawi, że z koalicji wyjdzie Jarosław Gowin? O to Bogdan Rymanowski zapyta Szymona Hołownię, lidera Polski 2050.