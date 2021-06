Czarnek powiedział, że lata 2016-2020 pokazały, że "coś, co wydawało się nie do zatrzymania, czyli spadek popularności czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, został zatrzymany. Przez pięć lat Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przyczynił się do tego, że dzieci i młodzież nieco chętniej czytają niż kiedyś".

4 komponenty programu

- Nie ma wątpliwości, że w związku z tym trzeba przyczynić się do tego, żeby program był kontynuowany i rozszerzany - dodał. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. składa się z czterech komponentów, za komponent numer trzy, czyli "zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych", odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. "Przeznaczyliśmy na to więcej środków na lata 2021-25, wzrosną one ze 118 do 138 mln zł" - podał. Poinformował, że będą one skierowane nie tylko do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, ale również do przedszkoli.

- W ramach komponentu numer trzy chcemy postawić na trzy rzeczy: w dalszym ciągu nabywanie nowości wydawniczych. Chodzi o to, żeby biblioteki szkolne i pedagogiczne nabywały (...) książki inne niż podręczniki, w tym lektury szkolne - mówił. "Zależy nam szczególnie, żeby nabywane były lektury związane z historią XX wieku naszego kraju" - dodał.

- Druga część to wyposażenie bibliotek szkolnych, przedszkolnych i pedagogicznych. Trzeci komponent to też popularyzacja czytelnictwa - wszelkiego rodzaju nagrody, spotkania autorskie; nagrody dla dzieci i młodzieży związane z konkursami z zakresu czytelnictwa też mogą być z tych środków finansowych pokrywane - mówił.

Miliard złotych przeznaczone dla programu

- Idziemy naprzód z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa w szkołach i przedszkolach, po to, aby dzieci i młodzież miały argumenty merytoryczne, a nie bazowały na fałszywym przekazie i manipulacji przekazem, który niekiedy mogą usłyszeć - podkreślił.

Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce w latach 2021–2025. Program przyjęty uchwałą 69/2021 Rady Ministrów jest największym i jednym z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury

wys/PAP