Strategia Demograficzna 2040. Rząd ogłosi projekt. [OGLĄDAJ] do godz. 10

Ogłoszenie projektu Strategii Demograficznej 2040 zaplanowano o godz. 10.00 w ogrodzie przed Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie. W wydarzeniu weźmie udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz wiceminister, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

Brak zastępowalności pokoleń

Według wcześniejszych zapowiedzi szefowej MRiPS strategia demograficzna ma pokazać konkretne rozwiązania służące wspieraniu rodzin i zwiększeniu dzietności.

Z kolei wiceminister Socha wskazywała, że w dokumencie zidentyfikowano 10 kluczowych obszarów, w których działania rządu czy samorządów mają wpływ na dzietność.

- Są tam zarówno obszary związane z ekonomią, np. transfery do rodzin czy kwestie związane z organizacją opieki nad dziećmi i godzeniem życia zawodowego z wychowywaniem dzieci – mówiła Socha, dodając, że odwrócenie trendów demograficznych jest procesem długofalowym.

Zastępowalność pokoleń gwarantuje współczynnik dzietności na poziomie 2,1, co oznacza, że na sto kobiet powinno przypadać 210 urodzeń. W Polsce od 1989 r. współczynnik dzietności nie gwarantuje zastępowalności pokoleń, a od 1998 r. przyjmuje wartości niższe od 1,5, charakteryzujące niską dzietność.

Polski Ład ma pomóc

W 2013 r. współczynnik dzietności dla całej Polski osiągnął 1,25 (125 dzieci na 100 kobiet) i do 2015 wzrósł do 1,3. Jednak od 2016 r. widać było jego wyraźniejszy wzrost – do 2017 r., w którym osiągnął 1,45. W kolejnych dwóch latach zaczął jednak znów spadać do 1,41 w 2019 r.

Propozycje służące odwróceniu niekorzystnych trendów demograficznych zawiera przedstawiony przez rząd w połowie maja Polski Ład. Są to m.in. działania w zakresie polityki mieszkaniowej, przyjazna polityka podatkowa, stabilność zatrudnienia i kontynuowanie dotychczasowych programów społecznych.

Minister Maląg zwracała uwagę, że Polski Ład przewiduje również rozwiązania ułatwiające łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci zarówno poprzez rozwój opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi, jak i wsparcie dla tych rodziców, którzy nie korzystają z takiego rozwiązania.

Minister dodała, że Polski Ład przewiduje rozwiązania, które zostaną wprowadzane w najbliższym czasie, a strategia demograficzna ma odpowiedzieć na długofalowe wyzwania.

bas/PAP, polsatnews.pl