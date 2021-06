"Do 2030 kompletna sieć autostrad i dróg ekspresowych"

Polski Ład to logiczny, uporządkowany program, który tworzy przestrzeń do repatriacji kapitału poprzez ekspansję i internacjonalizację polskich firm - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, wizytując w poniedziałek budowę drogi S19.

Via Carpatia jest po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy na całej długości 700 km, od północnej granicy Polski do południowej. Od takich dróg zaczyna się przyciąganie nowych inwestycji - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas na placu budowy trasy S19.

Jak mówił Morawiecki w Niedrzewicy Dużej w lubelskiem, Polski Ład, poprzez realizację wielkich inwestycji infrastrukturalnych, oraz wsparcie dla przedsiębiorców i innowacji tworzy przestrzeń do "repatriacji kapitału poprzez ekspansję i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw i poprzez eksport".

Mówiąc o samej drodze S19, Morawiecki stwierdził, że to "życiodajna droga", dzięki której powstaną nowe miejsca pracy, "Bałtowie szybko dotrą na Bałkany, a mieszkańcy Bałkanów spokojnie będą jeździć nad Bałtyk".

Nowe miejsca pracy

W opinii premiera Morawieckiego "ta jedna droga będzie powodowała, że pojawią się tu nowe możliwości, będzie prowadzić do dziesiątków tysięcy nowych polskich firm". Dodał, że dla polskich rodzin będzie to oznaczało nowe miejsca pracy.

- Via Carpatia jest po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy na całej długości 700 km, od północnej granicy Polski do południowej - powiedział szef rządu. Jak przypomniał, trasa ta będzie przebiegała przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. "Jedna droga, tysiące możliwości" - podsumował Morawiecki.

Jego zdaniem właśnie od takich dróg zaczyna się przyciąganie nowych inwestycji, nowych inwestorów.

"Via Carpatia przyciągnie inwestorów"

Jak wskazał, setki nowych inwestycji wokół tej drogi oznacza, że w okolicy będzie można znaleźć nie tylko miejsce do życia, ale i nowe, wysokopłatne miejsca pracy. "To jest nasz model rozwoju gospodarczego, na który zdecydowanie stawiamy" - powiedział Morawiecki.

Część Via Carpatia biegnąca przez Lubelszczyznę to, jak przypomniał premier, 42-kilometrowa droga od Lublina do Kraśnika, która zostanie według niego otwarta do końca tego roku, "a być może trochę wcześniej".

Via Carpatia w Polsce będzie miała ponad 700 km długości i przebiegnie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Jej częścią, oprócz S19, będzie również m.in. S61. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

112 inwestycji drogowych

Obecnie w Polsce realizowanych jest 112 inwestycji na sieci dróg krajowych o łącznej długości przekraczającej 1 tys. 400 km - poinformował w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wizytując razem z premierem Mateuszem Morawieckim budowę drogi S19.

- Dzisiaj to 112 inwestycji drogowych na łączną sumę ponad 1 tys. 400 km. dróg. Tyle się dzieje na polskich budowach dróg krajowych" - powiedział minister infrastruktury.

"Do 2030 kompletna sieć autostrad i dróg ekspresowych"

Zwrócił uwagę, że samorządy gmin realizują inwestycje na ponad 2,4 tys. zadaniach drogowych dzięki rządowemu funduszowi wspierającemu rozwój i przebudowę dróg lokalnych.

Andrzej Adamczyk podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że sieć tras szybkiego ruchu w Polsce będzie kompletna do 2030 roku.

- Do końca 2030 roku pragniemy zrealizować pełną sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce. Autostrad i dróg ekspresowych" - zapewnił.

wys/PAP