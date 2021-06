- Warszawa dla wszystkich - zapewnił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który zapowiedział swój udział w Paradzie Równości. Przejdzie ona w sobotę ulicami Warszawy na znak wsparcia dla środowisk mniejszości mieszkających w stolicy - czerwiec to czas poświęcony widoczności osób LGBT+ oraz promowania równości i solidarności. Początek parady o godz. 15.

- Warszawa dla wszystkich. To proste zdanie, które jest wizytówką naszego miasta – każdy bez względu na swoje pochodzenie, przekonania, poglądy znajdzie tu dla siebie miejsce i może liczyć na wsparcie. Nie godzimy się na przemoc, stygmatyzację i dyskryminację – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.



Wyrazem wsparcia dla środowisk mniejszości zamieszkujących w Warszawie będzie Parada Równości. Uczestnicy wyruszą w sobotę o godz. 15 sprzed Pałacu Kultury i rozpoczną przemarsz ulicami: Marszałkowską, przez pl. Konstytucji, następnie Waryńskiego i Batorego do skrzyżowania z Al. Niepodległości.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

W związku z Paradą Równości oraz innymi zgromadzeniami, które odbędą się w sobotę w stolicy w centrum Zarządzania Kryzysowego będzie działał sztab, pracownicy urzędu będą śledzić przebieg wydarzeń. Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy spotkali się ze stołeczną policją, która w myśl ustawy o zgromadzeniach ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ich uczestnikom i uzyskali deklarację, że policjanci będą pilnować porządku i zabezpieczać spokojny przebieg jutrzejszych zgromadzeń.

Organizacja tak dużego wydarzenia będzie wiązała się ze zmianami w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Na trasie przemarszu mogą nastąpić czasowe wstrzymania ruchu samochodów, a autobusy będą kierowane na najbliższe trasy objazdowe.

W związku z formowaniem się szyku parady możliwe jest także zamknięcie ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej.

Swoje trasy zmienią autobusy linii: 100, 102, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 175, 178, 180, 182, 187, 188, 222, 501, 502, 503, 507, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 901.

W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską i w Al. Jerozolimskich. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4, 9, 10, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 36, 78.

Metrem wygodniej

W sobotę wygodniej będzie się przemieszczać metrem. Dojazd do podziemnej kolei ułatwi autobusowa linia zastępcza Z-4, która będzie kursować z przystanku Metro Wilanowska 02 ulicami: Puławska, Rakowiecka, al. Niepodległości do stacji metra Pole Mokotowskie. Z metra Pole Mokotowskie autobusy linii Z-4 pojadą z powrotem do stacji metra Wilanowska przez al. Niepodległości i ulice Rakowiecką i Puławską.

Udział w Paradzie Równości już wiele dni temu zapowiedział prezydent stolicy. - W momencie inauguracji będę w tym miejscu, gdzie będziemy się spotykać, żeby inaugurować paradę – powiedział Trzaskowski w Radiu Zet.

Wyjaśnił, że ze względów epidemiologicznych, parada będzie miała inny charakter, niż w ubiegłych latach. Jej uczestnicy mają pójść w mniejszych oddzielonych od siebie grupach.

Radny PiS: prezydent tam, gdzie kontrowersje

Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką szefa klubu radnych PiS. - Parada Równości to nie jest główny problem, którym powinien zająć się prezydent Warszawy. Jego rolą jest stanie ramię w ramię z warszawiakami, rozwiązywanie ich problemów, a nie uczestnictwo w Paradzie. Wychodzi na to, że gdzie są jakieś kontrowersje i dużo szumu, tam prezydent jest, a tam gdzie trzeba ciężkiej pracy, prezydenta nie ma - powiedział Cezary Jurkiewicz, przewodniczący klubu radnych PiS.

Jurkiewicz zaznaczył, że Polacy zadają sobie teraz pytanie, kim tak naprawdę jest Rafał Trzaskowski. - Patrząc na jego charakterystykę działań, to wygląda jak człowiek, który dla doraźnych korzyści politycznych szuka poparcia w różnych częściach elektoratu. Obejmuje patronatem Paradę Równości, to jak rozumiem szuka poparcia wśród środowisk lewicowych. A potem ten sam człowiek często pokazując przykład swojej rodziny odwołuje się do wartości konserwatywnych, szukając poparcia w centrum i na prawo - zaznaczył radny.

