- Jak można od pokoju z kuchnią, 34 metry, płacić 650 złotych za śmieci? To jest niewyobrażalne - mówi pani Stefania. 80-latka mieszka w warszawskim Ursusie. Rok temu na miesiąc wyjechała za granicę. W tym czasie doszło do awarii w jej mieszkaniu. Zepsuła się spłuczka i woda lała się przez okrągły miesiąc.



- Rachunek za wodę przyszedł na 2772 zł. Zdecydowałam się wziąć kredyt i zapłacić jednorazowo. Pod koniec marca dostałam pismo mówiące o nowej płatności za czynsz. No i byłam zaszokowana, bo zobaczyłam kwotę prawie 1000 zł, z czego 650 zł to opłata za śmieci - opowiada Stefania Flaszka.

"Żadna awaria nie jest sprawiedliwa"

Opłata za śmieci zwiększyła się, bo jesienią 2020 roku radni Warszawy powiązali wyliczenia za odpady ze zużyciem wody w lokalu. Dziś im większe zużycie wody, tym większa opłata za śmieci. Pani Stefania postanowiła, że złoży odwołanie. W odpowiedzi dowiedziała się, że urzędnicy nie mogą go uznać, bo nie przewidziano żadnej drogi odwoławczej w sytuacji awarii.



- 1002 złote, tyle mam do zapłacenia w tym miesiącu. I tak będzie przez 6 miesięcy - mówi pani Stefania.



- Myślę, że żadna awaria nie jest sprawiedliwa. Będziemy się starali w tym systemie stworzyć jakąś formułę, żeby w tego typu rzadkich przypadkach można było coś tutaj zrobić, ale na ten moment takich możliwości prawnych po prostu nie ma - tłumaczy Monika Beuth-Lutyk, rzecznik Urzędu m. st. Warszawy.

Nie można się odwołać

"Interwencja" postanowiła sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma żadnej możliwości, aby złożyć odwołanie. Z podobnym problemem dziennikarze zadzwonili na infolinię warszawskiego ratusza. Odesłano ich do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jednak tam, chcąc złożyć reklamację, znów zostali przekierowani do stołecznego ratusza.



I tak wrócili do punktu wyjścia, gdzie dowiedzieli się, że reklamacji składać się nie opłaca.



- Na dziś nie można w Warszawie się odwołać od zawyżonego rachunku za śmieci. Stroną dla urzędu jest spółdzielnia. Spółdzielnia musi w deklaracji wypełnić wartości zużycia wody według licznika głównego. Ten licznik zawiera również te wartości powstałe w wyniku awarii. I mamy takie zamknięte kółeczko. Pani Stefania zwraca się do spółdzielni, spółdzielnia mówi: my nic nie możemy, musimy tak zeznać, bo będzie niezgodność - opowiada Stanisław Dratkiewicz, radny, który próbuje pomóc pani Stefanii.



- Emeryci w Polsce nie są bogaci. Mi się wydaje i zawsze taką moją dewizą było, żeby nie mieć żadnych długów, ale jeżeli chodzi o to mieszkanie, to w ubiegłym miesiącu nie zapłaciłam tej pełnej kwoty, bo sądziłam, że to będzie wyjaśnione - komentuje Stefania Flaszka.



- Trochę jest tak, że tworzymy pewien system nie będąc w stanie przewidzieć wszystkich opcji, które mogą się wydarzyć - zaznacza Monika Beuth-Lutyk, rzecznik Urzędu m.st. Warszawy.

"Będzie musiała zapłacić"

W tym momencie ustawa mówi, że urzędnicy miejscy mogą wybrać, w jaki sposób będą rozliczać opłatę za śmieci: od metrażu, od liczby osób zamieszkałych w lokalu, czy właśnie od zużycia wody. To radni decydują, która forma zostanie wprowadzona.

- I teraz każda z tych trzech przewidzianych w ustawie możliwości jest w jakiś sposób niesprawiedliwa. Jak ktoś mieszka sam w dużym domu, to płaciłby dużą opłatę za śmieci, których nie produkuje. Kwestia wody jest jedyną, na którą mamy jakikolwiek wpływ. Pani Stefania będzie musiała zapłacić - mówi Monika Beuth-Lutyk, rzecznik Urzędu m.st. Warszawy.



- To jest strasznie niesprawiedliwe. Tu brak logiki. Dziwi się człowiek, że w XXI wieku nie można sobie poradzić z wyliczeniem płatności od zużycia wody i opłaty na śmieci - komentuje pani Stefania.

